Darıca'daki Doğal Gaz Patlamaları İçin Soruşturma Başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Darıca'daki Doğal Gaz Patlamaları İçin Soruşturma Başlatıldı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki doğal gaz patlamalarıyla ilgili gaz dağıtım şirketi hakkında soruşturma başlattığını duyurdu. Olayın inşaat çalışmaları sırasında doğal gaz şebekesine yapılan hasar nedeniyle meydana geldiği belirtildi.

03.01.2025 10:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Kocaeli'nin Darıca ilçesinde meydana gelen doğal gaz patlamalarıyla ilgili ilçeye gaz dağıtımını yapan şirket hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

EPDK'dan yapılan açıklamada, "Kurumumuzun dağıtım ihalelerine başladığı 2004 yılından bugüne dek doğal gaz dağıtım faaliyetleri ülkemizde başarılı bir şekilde sürdürülmekte ve 21 milyon abonemize kesintisiz ve güvenli bir şekilde doğal gaz hizmeti sunulmaktadır. Bu kapsamda yapılan tüm denetimlere rağmen doğal gaz dağıtım şirketleri tarafından yatırım ve işletme aşamasında can ve mal güvenliğini tehlikeye atabilecek ihmallerin tespit edilmesi halinde ise kurumumuz tarafından en sert şekilde tedbirler alınmakta ve ağır cezalar uygulanmaktadır. 28 Aralık 2024 tarihinde Kocaeli ili Darıca ilçesinde bir inşaat firması tarafından yapılan kazı çalışması sırasında doğal gaz dağıtım şebekesine hasar verilmiş ve buna bağlı olarak Darıca ilçesindeki binalara sunulan doğal gaz hizmetinde kesintiler yaşanmıştır. Akabinde aynı ilçede iki ayrı binada meydana gelen patlamalar üzerine derhal bölgede faaliyet gösteren doğal gaz dağıtım şirketi ile irtibata geçilerek, yaşanan olaylar hakkında detaylı araştırma yapılmıştır. Doğal gaz dağıtım şirketi PALGAZ Doğal Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den alınan bilgi ve belgeler ile bölgede yaşayan vatandaşlarımızın kurumumuza ilettiği şikayetlerin incelenmesi sonucunda dağıtım şirketi PALGAZ tarafından binalara yeniden doğal gaz verilmesi aşamasında gerekli güvenlik tedbirlerinin alınıp alınmadığı, şebeke bakım, onarım ve kontrollerinin standartlara uygun şekilde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği, abonelere yeterli bilgilendirme ve duyuruların yapılıp yapılmadığı gibi hususlarda muhtemel hata veya ihmalin ortaya çıkarılabilmesi amacıyla PALGAZ hakkında ivedi olarak soruşturma başlatılmıştır. Darıca ilçemizde yaşanan doğal gaz kesintileri ve patlamalar hakkında açılan bu soruşturma kapsamında kurum uzmanlarımız olayı detaylı bir şekilde incelemeye almıştır. İlgili mevzuata ve standartlara aykırı uygulamaların tespit edilmesi halinde ilgili doğal gaz dağıtım şirketi hakkında gerekli yaptırımlar hızla ve kararlılıkla uygulanacak, patlamada ihmali ya da sorumluluğu tespit edilenler en ağır şekilde cezalandırılacaktır. Diğer yandan olayın başlangıç nedeni olarak bir inşaat firması tarafından yapılan izinsiz kazı çalışması sırasında doğal gaz dağıtım şebekesine hasar verilmiş olduğu tespiti dikkate alındığında; vatandaşlarımızın mağdur olmasına, can ve mal güvenliğinin tehlikeye atılmasına neden olan bu tip kazı çalışmaları öncesinde ilgili belediyelerden kazı izni alınması ve doğal gaz dağıtım şirketlerine mutlaka haber verilmesi büyük önem arz etmektedir. Doğal gaz dağıtım şebekelerine verilen hasarlar telafisi güç zararlara neden olduğundan, bu konuda tüm alt yapı kuruluşlarının ve inşaat firmalarının gereken sorumlulukla ve titizlikle hareket etmeleri bir zorunluluktur. Kurumumuzun gerçekleştirdiği ihaleler ve genişleme işlemleri neticesinde bugün ülkemizin 81 ilinde, 900 ilçe ve beldesinde vatandaşlarımıza doğal gaz hizmeti sağlanmaktadır. Doğal gaz dağıtım şirketleri tarafından 100 milyar TL'nin üzerinde yatırım yapılarak, ülkemizdeki toplam doğal gaz dağıtım şebekesi 215 bin kilometreye ulaşmıştır. Önümüzdeki yıllar için yapılan planlamalar çerçevesinde 2025 ve 2026 yıllarında yapılacak yeni yatırımlar ile doğal gaz şebekesi ulaştırılan yerleşim yeri sayısının binin üzerine çıkarılması hedeflenmektedir. Bu hızlı gelişme sürecinin paydaşları arasında olan dağıtım şirketleri, sahada görev yapan altyapı kuruluşları ve inşaat firmalarının da görevlerini bihakkın yerine getirmeleri, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğine yönelik gerekli önlemleri almaları hukuki bir yükümlülüktür. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen ya da ihmali tespit edilen tüm sorumlular hakkında kurumumuz kanundan aldığı yetki çerçevesinde gerekli yaptırımları ivedilikle ve kararlılıkla uygulamaya devam edecektir" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Yerel Yönetim, Güvenlik, Kocaeli, Ekonomi, Sağlık, Şebeke, Şebeke, İnşaat, Darıca, Enerji, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Darıca'daki Doğal Gaz Patlamaları İçin Soruşturma Başlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:00 Kayıp kardeşleri arama çalışmaları için İstanbul Boğazı’nda gemi trafiği askıya alındı Kayıp kardeşleri arama çalışmaları için İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
10:17 2025 yılında hangi memur ne kadar alacak İşte kalem kalem yeni maaşlar 2025 yılında hangi memur ne kadar alacak? İşte kalem kalem yeni maaşlar
10:14 Ev sahibi ve kiracıların merak ettiği kira zam oranı belli oldu Ev sahibi ve kiracıların merak ettiği kira zam oranı belli oldu
09:59 Aralık ayı enflasyonu açıklandı İşte memur ve emeklinin zam oranı Aralık ayı enflasyonu açıklandı! İşte memur ve emeklinin zam oranı
09:38 Ferdi Tayfur’un vefatı sonrası Necla Nazır’dan açıklama Ferdi Tayfur'un vefatı sonrası Necla Nazır'dan açıklama
16:12 DEM heyeti ile Bahçeli görüşmesine CHP lideri Özel’den ilk yorum DEM heyeti ile Bahçeli görüşmesine CHP lideri Özel'den ilk yorum
16:10 Jose Mourinho, dünyanın en iyi takımlarından birini bir saniye bile düşünmeden reddetti Jose Mourinho, dünyanın en iyi takımlarından birini bir saniye bile düşünmeden reddetti
16:10 Mikautadze’den Galatasaray iddialarına yanıt Mikautadze'den Galatasaray iddialarına yanıt
15:58 Meghan Markle, Instagram’a geri döndü: Gönderi başına 1 milyon dolar kazanacak Meghan Markle, Instagram'a geri döndü: Gönderi başına 1 milyon dolar kazanacak
15:54 Suriye tarihinin ilk kadın valisi Süveyda’ya atandı Suriye tarihinin ilk kadın valisi Süveyda'ya atandı
15:52 CHP’li vekilden Bakan Kurum’a teşekkür CHP'li vekilden Bakan Kurum'a teşekkür
15:51 Sergen Yalçın’ın Beşiktaş’ın başına geçeceği maç belli oldu Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ın başına geçeceği maç belli oldu
15:49 Ahmet Türk görüşmede MHP lideri Bahçeli’ye kehribar tespih hediye etti Ahmet Türk görüşmede MHP lideri Bahçeli'ye kehribar tespih hediye etti
15:49 Süper Lig’in rekor transferiydi: Hesabında yemek parası kaldı Süper Lig'in rekor transferiydi: Hesabında yemek parası kaldı
15:47 Çin’in yerli üretim yolcu uçağı C919, ilk yurt dışı seferini yaptı Çin'in yerli üretim yolcu uçağı C919, ilk yurt dışı seferini yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2025 12:39:24. #1.13#
SON DAKİKA: Darıca'daki Doğal Gaz Patlamaları İçin Soruşturma Başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.