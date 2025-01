Darıca'daki Doğal Gaz Patlamaları İçin Soruşturma Başlatıldı

Yerel

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Kocaeli'nin Darıca ilçesinde meydana gelen doğal gaz patlamalarıyla ilgili ilçeye gaz dağıtımını yapan şirket hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

EPDK'dan yapılan açıklamada, "Kurumumuzun dağıtım ihalelerine başladığı 2004 yılından bugüne dek doğal gaz dağıtım faaliyetleri ülkemizde başarılı bir şekilde sürdürülmekte ve 21 milyon abonemize kesintisiz ve güvenli bir şekilde doğal gaz hizmeti sunulmaktadır. Bu kapsamda yapılan tüm denetimlere rağmen doğal gaz dağıtım şirketleri tarafından yatırım ve işletme aşamasında can ve mal güvenliğini tehlikeye atabilecek ihmallerin tespit edilmesi halinde ise kurumumuz tarafından en sert şekilde tedbirler alınmakta ve ağır cezalar uygulanmaktadır. 28 Aralık 2024 tarihinde Kocaeli ili Darıca ilçesinde bir inşaat firması tarafından yapılan kazı çalışması sırasında doğal gaz dağıtım şebekesine hasar verilmiş ve buna bağlı olarak Darıca ilçesindeki binalara sunulan doğal gaz hizmetinde kesintiler yaşanmıştır. Akabinde aynı ilçede iki ayrı binada meydana gelen patlamalar üzerine derhal bölgede faaliyet gösteren doğal gaz dağıtım şirketi ile irtibata geçilerek, yaşanan olaylar hakkında detaylı araştırma yapılmıştır. Doğal gaz dağıtım şirketi PALGAZ Doğal Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den alınan bilgi ve belgeler ile bölgede yaşayan vatandaşlarımızın kurumumuza ilettiği şikayetlerin incelenmesi sonucunda dağıtım şirketi PALGAZ tarafından binalara yeniden doğal gaz verilmesi aşamasında gerekli güvenlik tedbirlerinin alınıp alınmadığı, şebeke bakım, onarım ve kontrollerinin standartlara uygun şekilde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği, abonelere yeterli bilgilendirme ve duyuruların yapılıp yapılmadığı gibi hususlarda muhtemel hata veya ihmalin ortaya çıkarılabilmesi amacıyla PALGAZ hakkında ivedi olarak soruşturma başlatılmıştır. Darıca ilçemizde yaşanan doğal gaz kesintileri ve patlamalar hakkında açılan bu soruşturma kapsamında kurum uzmanlarımız olayı detaylı bir şekilde incelemeye almıştır. İlgili mevzuata ve standartlara aykırı uygulamaların tespit edilmesi halinde ilgili doğal gaz dağıtım şirketi hakkında gerekli yaptırımlar hızla ve kararlılıkla uygulanacak, patlamada ihmali ya da sorumluluğu tespit edilenler en ağır şekilde cezalandırılacaktır. Diğer yandan olayın başlangıç nedeni olarak bir inşaat firması tarafından yapılan izinsiz kazı çalışması sırasında doğal gaz dağıtım şebekesine hasar verilmiş olduğu tespiti dikkate alındığında; vatandaşlarımızın mağdur olmasına, can ve mal güvenliğinin tehlikeye atılmasına neden olan bu tip kazı çalışmaları öncesinde ilgili belediyelerden kazı izni alınması ve doğal gaz dağıtım şirketlerine mutlaka haber verilmesi büyük önem arz etmektedir. Doğal gaz dağıtım şebekelerine verilen hasarlar telafisi güç zararlara neden olduğundan, bu konuda tüm alt yapı kuruluşlarının ve inşaat firmalarının gereken sorumlulukla ve titizlikle hareket etmeleri bir zorunluluktur. Kurumumuzun gerçekleştirdiği ihaleler ve genişleme işlemleri neticesinde bugün ülkemizin 81 ilinde, 900 ilçe ve beldesinde vatandaşlarımıza doğal gaz hizmeti sağlanmaktadır. Doğal gaz dağıtım şirketleri tarafından 100 milyar TL'nin üzerinde yatırım yapılarak, ülkemizdeki toplam doğal gaz dağıtım şebekesi 215 bin kilometreye ulaşmıştır. Önümüzdeki yıllar için yapılan planlamalar çerçevesinde 2025 ve 2026 yıllarında yapılacak yeni yatırımlar ile doğal gaz şebekesi ulaştırılan yerleşim yeri sayısının binin üzerine çıkarılması hedeflenmektedir. Bu hızlı gelişme sürecinin paydaşları arasında olan dağıtım şirketleri, sahada görev yapan altyapı kuruluşları ve inşaat firmalarının da görevlerini bihakkın yerine getirmeleri, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğine yönelik gerekli önlemleri almaları hukuki bir yükümlülüktür. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen ya da ihmali tespit edilen tüm sorumlular hakkında kurumumuz kanundan aldığı yetki çerçevesinde gerekli yaptırımları ivedilikle ve kararlılıkla uygulamaya devam edecektir" denildi. - ANKARA