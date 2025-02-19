Darıca\'ya Yeni Skate Park İnşa Edildi

Yerel

Kocaeli'deki son skate park Darıca Millet Bahçesi'nde inşa edildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehrin sosyal yaşamına katkı sağlamak ve gençlerin sağlıklı bir şekilde vakit geçirmelerini desteklemek amacıyla il genelinde birçok yaşam alanında spor sahaları kuruyor. Bu kapsamda, kaykay tutkunlarının yoğun ilgisini çeken skate parkların 11'incisi Darıca Millet Bahçesi'nde inşa edildi. Tek kulvarlı 4 rampadan oluşan skate park, gençlere tehlikesiz ve güven içinde kaykay yapma keyfi yaşatıyor.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'nın modern ekipmanlarla donattığı skate park; kaykay, scooter ve benzeri ekstrem sporlarla ilgilenenler için ideal bir alan sunuyor. Hizmete açılan yeni skate parkı, Darıca'nın genç nüfusunun uğrak alanlarından biri olacak. - KOCAELİ