Datça'da polisin Karagöz ve Hacivat oyunu öğrencilerden büyük alkış aldı - Son Dakika

Muğla'nın Datça ilçesinde Polis Haftası etkinlikleri çerçevesinde polisin hazırlayıp sunduğu Karagöz ve Hacivat oyunu ilkokul öğrencileri tarafından beğenildi.

Datça Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği, Polis Haftası etkinlikleri çerçevesinde Kabaklarlı İlkokulu konferans salonunda 120 öğrencinin katılımıyla polis memuru Salih Erdem Çetiner'in hazırlayıp sunduğu Karagöz ve Hacivat gösterisi gerçekleştirildi. Gösteri sonrasında öğrencilerle sohbetler yapılarak, öğrencilere polis şapkaları, polis bereleri, polis düdükleri ve oyuncak polis arabalarından oluşan hediyeler takdim edildi.

Etkinlik devamında Trafik Tescil Denetleme Büro Amirliği personeli olarak, engelliler derneği ile otizmli bireylerin işletmeciliğini yaptığı Datça Demokrasi Parkı'nda engelli bireylere sohbet sonrası bayrak ve flamalardan oluşan hediyeler takdim edildi. - MUĞLA