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Dazkırı'daki yatırımlar hakkında Vali Çiçek'e bilgi verildi - Son Dakika

Dazkırı'daki yatırımlar hakkında Vali Çiçek'e bilgi verildi

20.02.2022 11:55
Dazkırı'daki yatırımlar hakkında Vali Çiçek'e bilgi verildi

Dazkırı Kaymakamı Sercan Sakarya, Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek'i ziyaret ilçede gerçekleştirilen yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Dazkırı Kaymakamı Sercan Sakarya, Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek'i ziyaret ilçede gerçekleştirilen yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Vali Çiçek, Kaymakam Sercan, Dazkırı OSB Müdürü Derya Öner ve beraberindekileri makamında kabul etti. Ziyarette, heyet Dazkırı Dokuma ve Konfeksiyon Organize Sanayi Bölgesi'nin durumu ve ilçe de yapılacak olan diğer hakkında Vali Çiçek'e bilgiler verdi. - AFYONKARAHİSAR

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Gökmen Çiçek, Sakarya, OSB, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Dazkırı'daki yatırımlar hakkında Vali Çiçek'e bilgi verildi - Son Dakika


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