Dekolteli kedi hırsızlarına verilen ceza isyan ettirdi: Manevi olarak yıkıldık - Son Dakika
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Dekolteli kedi hırsızlarına verilen ceza isyan ettirdi: Manevi olarak yıkıldık

15.10.2022 10:07

Antalya'nın Kepez ilçesinde çilingir yardımıyla girdikleri daireden 5 bin lira, elektronik eşya ve İskoç cinsi kediyi çalan dekolteli kadınlara yargılama sonucu bin 500'er liradan 3 bin lira ceza verildi. Hamile kedisine yeniden kavuşmanın mutluluğunu yaşayan genç kadın, verilen cezayı yetersiz bulduğunu belirterek, "Küçük bir para cezası verilip salındıkları zaman vicdanen kendimi çok kötü hissettim, bu yüzden manevi tazminat davası açtım" ifadelerini kulllandı.

Kepez ilçesinde yaşayan fenomen Elif Dağdelen, yaklaşık bir yıl önce sabah saatlerinde dairesinin kapısını kilitleyerek markete ekmek almaya gitti. İçeride uyuyan çocuğu olan Dağdelen bir süre sonra geri döndü ve kapı kilit göbeğinin yerinde olmadığını fark etti. Eşyalarının dağıtılmış ve güvenlik kamerasının kırılmış olduğunu gören Dağdelen, durumu polise bildirdi. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, iki kadın hırsızı yakın bir noktada hemen yakaladı.

Çalınan eşyalar şüpheliler M.C. ve N.C.'nin evinde bulundu ve sahibine teslim edildi. Dağdelen'in şikayetçi olması üzerine yapılan yargılamada iki şüpheli bin 500'er TL para cezası ile serbest bırakıldı. Yaşadığı olayın şokunu üzerinden atamayan genç kadın, evinin güvenlik kamerasını değiştirip, kapısının kilit sayısını arttırdı. Kedisine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Dağdelen, verilen cezayı az bularak, manevi tazminat davasına başvurdu.

Dekolteli kedi hırsızlarına verilen ceza, ev sahibini şok etti

"MANEVİ OLARAK YIKILDIK"

Olayın şokunu üzerinden atamayan ve oğluyla korku yaşayan Elif Dağdelen, "Evime giren hırsız kadınlar aynı gün yakalandı. Kedim ve özel eşyalarımı çalmışlardı maddi eşyalarım tablet, telefon laptop bir takım da para çalmışlardı. Özel eşyalarım, tablet, telefon ve kedim getiriliyor. İfadeler verildikten sonra mahkeme süreci başladı. Hırsız kızlar iki erkek arkadaşıyla kapıma dayanıyorlar, 'şikayetini geri çek yoksa okula gidip gelirken çocuğuna zarar veririz' diye. Normalde bu olaydan benim çocuğumun haberi yoktu olayı bilmiyordu. Eve gelip kapıya dayandıkları zaman çocuğum olaya şahit oldu. Bu bizim için çok üzücü. Artık maddiyatı geçtik manevi olarak yıkılmış durumdayız" dedi.

Dekolteli kedi hırsızlarına verilen ceza, ev sahibini şok etti

"CEZA İÇİME SİNMEDİ"

Mahkeme sürecine değinen Dağdelen, "Maddi zararımı karşıladıkları için kızlar mahkemede, 'zararını karşıladık eşyalarını aldık' diye ifade veriyorlar. Pişman olduklarını söylüyorlar. Cezaları iyi halden dolayı para cezasına çevriliyor ve serbest bırakılıyorlar. Onlar iki üç kuruş para cezasıyla şu an huzurlu bir şekilde ellerini kollarını sallayarak geziyorlar. Herkesin her an her şey başına gelebilir. Önlem bile alsak evimde kamera olmasına rağmen, kapıma gelip tekrar bu şekilde rahatsız ettikleri için avukat manevi tazminat davası açtık. İlk davamız bitti ama benim içime sinmedi, içim huzursuz, vicdanen kendimi çok kötü hissettim. Mahkeme sürecimiz başlayacak" diye konuştu.

Dekolteli kedi hırsızlarına verilen ceza, ev sahibini şok etti

"KEDİSİNE KAVUŞTUĞU İÇİN ÇOK MUTLU"

En büyük mutluluğunun oğlunun da çok sevdiği kedisine kavuşmak olduğunu ifade eden Dağdelen, "Çalındığı zaman kedim hamileydi. Şu an iki yavrusu oldu. Çok mutluyuz. Bizim hayat arkadaşımız o, çalınınca çok üzülmüştük. Kavuştuğumuz için çok sevinçliyiz" diye konuştu.

Dekolteli kedi hırsızlarına verilen ceza, ev sahibini şok etti

"HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA"

Öte yandan, hırsızlık anı ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, mini etekli dekolte giyimli iki kadının açılan kapıdan içeri girmeleri, etrafı incelemeleri, oyuncak köpekle kamerayı kapatmaya çalıştıkları görüldü. Evde rahat tavırlarıyla dikkat çeken iki hırsız, uyuyan çocuğun elinden telefonu alıp, orada oturup sohbet ettikleri gözlemlendi. Aldıkları telefonu karıştıran hırsızların, İskoç cinsi kediyi kucağına alıp sevdiği ve valizi açtığı anlar kameraya yansıdı.

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Kaynak: İHA

Antalya, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Dekolteli kedi hırsızlarına verilen ceza isyan ettirdi: Manevi olarak yıkıldık - Son Dakika

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