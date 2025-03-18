DEM Parti'den Nevruz Kutlaması Çağrısı - Son Dakika
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DEM Parti'den Nevruz Kutlaması Çağrısı

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DEM Parti İzmir, Nevruz'un direniş ve özgürlüğün simgesi olduğunu vurgulayarak kutlamalara davet etti.

18.03.2025 13:15
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(İZMİR)- DEM Parti İzmir İl Örgütü, 22 Mart'ta Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenecek Nevruz kutlamalarına katılım çağrısı yaptı. Açıklamada, Nevruz'un direnişin, özgürlüğün ve halkların eşit yaşam mücadelesinin simgesi olduğu vurgulandı.

DEM Parti İzmir İl Eş Başkanları Selçuk Odabaşı ve Fulya Erdoğan, 22 Mart'ta Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenecek Nevruz kutlamalarına ilişkin il binasında basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, şunları söyledi:

"Kadim Mezopotamya topraklarında doğan Nevruz, binlerce yıllık direnişin, özgürlük arayışının ve halkların yeni bir yaşamı inşa etme iradesinin simgesidir. Kava'nın zalim Dehak'a karşı yaktığı isyan ateşi, bugün Kürt halkının, kadınların, gençlerin, emekçilerin ve tüm ezilenlerin adalet ve özgürlük mücadelesinde yeniden alevlenmektedir. Nevruz, sadece bir bayram değil; tarih boyunca ezilenlerin direniş ruhunu kuşandığı, özgürlüğe olan inancını haykırdığı ve yeni bir toplumsal düzenin müjdelendiği bir gündür. Bu anlamda Nevruz, halkların kendi kaderini tayin etme iradesiyle, özgür ve eşit bir yaşamı inşa etme kararlılığının ifadesidir."

Abdullah Öcalan'ın barış ve demokratik toplum çağrısına da değinen Erdoğan, "Halkların özgürlük ve barış temelinde bir arada yaşadığı yeni bir sistemin yol haritası olarak bizlere ışık tutmaktadır. Öcalan'ın ortaya koyduğu Demokratik Ulus Paradigması, ulus-devlet sınırlarını aşan, halkların eşitlik ve adalet temelinde özgür bir toplumsallık inşa etmesini hedefleyen tarihsel bir çözüm perspektifidir. Ancak, halkların barış ve özgürlük talebi, tecrit duvarlarıyla, baskı politikalarıyla ve hukuksuzlukla engellenmek istenmektedir" dedi.

Abdullah Öcalan'ın özgür koşullarda müzakere yürütmesi gerektiğini belirten Erdoğan, bu durumun sadece Kürt halkı için değil, tüm Orta Doğu halklarının barış ve demokrasi talebi için hayati önem taşıdığını ifade etti.

Nevruzun direniş ve özgürlüğün simgesi olduğunu belirten Erdoğan, 22 Mart 2025 Cumartesi günü saat 12.00-18.00 arasında İzmir Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenecek Nevruz kutlamasına katılım çağrısı yaptı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel DEM Parti'den Nevruz Kutlaması Çağrısı - Son Dakika

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