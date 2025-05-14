DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan'dan Barış Vurgusu

DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan: "Türkiye önümüzdeki günlerde barışın kapısını aralayacak"

MUŞ - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Türkiye önümüzdeki günlerde barışın kapısını aralayarak bu topraklara, bu kadim coğrafyaya kanın akmadığı, çatışmaların olmadığı, Trabzon'a, Çanakkale'ye, Muş'a, Kars'a, Siirt'e, Türkiye'nin hiçbir yerine cenazelerin gitmediği, trilyon dolarlarını bu harcamalara harcayıp emekliliğin, asgari ücretinin yaşam zorlukları içerisinde yaşamadığı bir tarihi birlikte çocuklarımıza armağan edebiliriz. Biz inanıyoruz" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin Muş İl Başkanlığı tarafından düzenlenen ve çiftçilerle buluştuğu programda, "Terörsüz Türkiye" hedefini vurguladı. Muş Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Bakırhan, barış ve huzur içinde bir Türkiye'nin inşa edilebileceğini söyledi.

Tarihi bir süreçte olduklarını ifade eden Bakırhan, "Sayın Bahçeli'nin çıkışıyla birlikte Abdullah Öcalan'ın açıklamış olduğu barış ve demokratik toplum çağrısından sonra, PKK'nın da buna olumlu yanıt vermesi, kongresini toplaması, son 40 yıldır süren çatışma ve şiddet ortamının ortadan kalkması için ortaya koyduğu irade, Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın da bu sürece sahip çıkması çok önemliydi. Hepimizi umutlandırdı. İnşallah Türkiye önümüzdeki günlerde barışın kapısını aralayarak bu topraklara, bu kadim coğrafyaya kanın akmadığı, çatışmaların olmadığı, Trabzon'a, Çanakkale'ye, Muş'a, Kars'a, Siirt'e, Türkiye'nin hiçbir yerine cenazelerin gitmediği, trilyon dolarlarını bu harcamalara harcayıp emekliliğin, asgari ücretinin yaşam zorlukları içerisinde yaşamadığı bir tarihi birlikte çocuklarımıza armağan edebiliriz. Biz inanıyoruz" dedi.

Muş'un süreç için çok önemli bir kent olduğunu söyleyen Bakırhan, "Bugün Muş'tan hemen o kadim ortaklığın kurulduğu Malazgirt'e yakın bir yerden bugün bir toplantı yapıyoruz. Biz diyoruz ki 1071'de kurduğumuz kader ortaklığı bin yıl sonra demokratik bir şekilde yeniden güncelleniyor. Bu kadim ortaklığı demokratik bir zemine, demokratik barışçıl bir zemine kavuşması gerekiyor diyoruz. İşte bu süreçte tam da bu kadim kardeşliği yeniden güncelleyerek Türk'ün, Kürt'ün ve diğer halkların ve inançların kavga etmediği, o bin yıllık kadim kardeşlik hukukuna göre işlemesi gereken bir süreçtir. Bu süreç devletle, hükümetle, 86 milyon insan arasında yürüyen kadim kardeşliği, eşitliği sağlayacak bir süreç olduğu için siz değerli Muşlu hemşerilerimden rica ediyorum. Sizin sürecinizdir. Sahip çıkın, destek verin. Çocuklarımızın geleceği için savunun" ifadelerini kullandı.

Bakırhan, "Bizler barış ve demokrasiye sahip çıkarak bu ülkenin ortak geleceğini kurmaya çalışırken bazıları yapay gündemlerle bu barış sürecini akamete uğratmaya çalışıyor. Devlet battı bitti diyorlar. Değerli Muşlu kardeşlerim. Geçmişin kısır döngülerine artık hapsolmayalım. Bütün ülkeye başta Muş olmak üzere barış olsun, bolluk olsun, bereket olsun diyorum" diye konuştu.