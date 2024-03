DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan: Kürt olanlar JİTEM ittifakıyla iş tutmazlar

Yerel

TACETTİN DURMUŞ

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Kars Digor'da; "Bazı arkadaşlarımız diğer siyasi partilerde siyaset yapıyorlar, 'biz de Kürt'üz' diyorlar. Öyle bir şey yok. Kürt olanlar Meclis'te Kürt halkı için mücadele edenlerdir, Kürtçe konuşanlardır. Kürt dilinin yasal statüye kavuşması için mücadele edenlerdir. Kürt olanlar Ankara'daki JİTEM ittifakıyla, kurt ittifakıyla iş tutmazlar" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Kars'ın Digor ilçesi ve Dağpınar beldesinde düzenlenen halk buluşmalarına katıldı. Bakırhan, şunları söyledi:

"DİLİMİZİ YOK SAYANLARI SANDIĞA GÖMÜN"

"Değerli Digorlu hemşehrilerim, onurlu Digor halkı, fedakar Digor halkı. Büyük büyük bedeller ödenmiş Digor halkı. Emin olun sizlere her zaman onur duydum, gurur duydum. 4 yıl boyunca Kars'ta il başkanlığı yaptığım dönemlerde hem bu mücadeleye hem partimize en büyük desteği, en büyük katkıyı sizler verdiniz. Sizler bu topraklarda bize dilimizi, kültürümüzü ve mücadeleyi aşıladınız. Bugün geçmişinize sahip çıkma günüdür. DEM Parti sizin için vardır, size hizmet etmek için var. Bizler koltuk için yokuz. DEM Parti bizim evimizdir, aşiretidir ve ailemizdir. Digor halkı evinin ve partisinin kapısını yıllardır biliyor. İnşallah 31 Mart'ta da Digor halkı yeniden tekrar demokratik toplumcu yerel yönetimler anlayışımızı Digor'da da hakim kılmak için kendi adaylarına ve yoldaşlarına, kardeşlerine oyunu verecektir. Emin olun her buradan geçtiğimizde yüreğimizde bir yara var. Digor Belediyesi bu hizmetsizliği hak etmiyor. Digor halkı en iyisine layıktır. Kürtçe de söyledim size söz veriyorum eş başkan kaldığım sürece Digor Belediyesi'ni hak ettiği hizmete kavuşturmak için Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediyelerinin aracını, gerecini, olanaklarını Digor Belediyesine hizmet etmesi için seferber edeceğimin sözünü veriyorum. Sizlerden de bir söz istiyorum; dilimizi yok sayan, dilimize 'bilinmeyen dil' diyen, Kürt insanının yaşadığı her toprak parçasına 'teröristan' diyen bu anlayışı lütfen sandığa gömün.

"SİZİN ÖDEDİĞİNİZ BEDELİ HİÇBİR İLÇEMİZ ÖDEMEDİ"

Bazı arkadaşlarımız diğer siyasi partilerde siyaset yapıyorlar, 'biz de Kürt'üz' diyorlar. Öyle bir şey yok. Kürt olanlar Meclis'te Kürt halkı için mücadele edenlerdir, Kürtçe konuşanlardır. Kürt dilinin yasal statüye kavuşması için mücadele edenlerdir. Kürt olanlar Ankara'daki JİTEM ittifakıyla, kurt ittifakıyla iş tutmazlar. Emin olun DEM Parti'nin dışında verdiğiniz her oy Devlet Bahçeli'ye, ırkçı şoven, sizi reddeden, Şeyh Sait Efendi'ye hakaret edenlere gidecektir. Sizler onurlu insanlarsınız. Sizler partinize ve adayınıza sahip çıkacak ve adayınızı kazandıracaksınız. Sizin ödediğiniz bedeli inanın neredeyse hiçbir ilimiz ilçemiz ödemedi. Şimdi geçmişe, geçmişte verdiğimiz bedele ve mücadeleye sahip çıkma günüdür."