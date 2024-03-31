DEM Partisi, Diyarbakır\'da Seçimleri Önde Götürüyor

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İstanbul\'dan ilk sonuçlar geldi! Arada 7 puan fark var

AHMET ÜN

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile 14 ilçede resmi olmayan sonuçlara göre önde götüren DEM Partililer, kent genelinde kutlamalar yapıyor.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin tamamlanmasının ardından sandıklarda yapılan sayımlar sürerken, Diyarbakır'da Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) resmi olmayan sonuçlara göre, birinci parti seçilmesiyle kent genelinde kutlamalar başladı. Merkez Kayapınar ilçesindeki DEM Parti Diyarbakır İl Başkanlığı önünde çok sayıda kişinin katılımıyla başlayan kutlamalar kent geneline yayıldı. Kentin birçok işlek cadde ve meydanlarında bir araya gelen kalabalık, sevinç gösterinde bulundu.

Resmi olmayan sonuçlara göre, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin yanı sıra Kayapınar, Sur, Bağlar, Yenişehir, Silvan, Ergani, Kulp, Lice, Hani, Dicle, Eğil, Bismil, Çınar ve Kocaköy ilçelerinde seçimi büyük bir farkla önde götürüyor.