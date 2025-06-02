Demet Akalın\'ın acı günü

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Gölcük'te yaşayan kuzeni Hakan Kılıç'ın hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Paylaşımında, "Dağ gibi Hakan abim gitti. Teyzemin emaneti gitti" ifadelerine yer veren Akalın, acısını takipçileriyle paylaştı.

EVİNDE ATAK GEÇİRDİ!

Edinilen bilgilere göre, KOAH hastası olan Hakan Kılıç, 22 Mayıs'ta evinde aniden rahatsızlandı. Atak geçiren Kılıç, kendi imkanlarıyla 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İlk müdahalenin ardından Gölcük Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kılıç, buradan Gebze'deki bir hastaneye sevk edildi. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Kılıç, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Hakan Kılıç'ın cenazesi, bugün ikindi namazına müteakip Gölcük Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.