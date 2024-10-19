Demirci\'nin Yiğitler Mahallesi Uzun Süre Sonra Suya Kavuştu

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MASKİ Genel Müdürlüğü, Demirci ilçesine bağlı kırsal yerleşim yerlerinden Yiğitler Mahallesi'nde 2 bin 600 metre içme suyu terfi hattı döşedi. 30 yıldır tankerle su verilen mahalle yapılan çalışma ile yeterli suya kavuştu.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, yıllardır su sıkıntısı çeken mahalleleri suya kavuşturuyor. Bu kapsamda, İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde Demirci'nin Yiğitler Mahallesi'nde de önemli bir çalışmaya imza atıldı. Mahallede yıllardır devam eden su sorunu döşenen 2 bin 600 metrelik içme suyu terfi hattı ile giderildi. Mahalle Muhtarı Hayrettin Karakaya ve mahalle sakinleri yapılan çalışma için Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e teşekkür etti. Mahalle Muhtarı Hayrettin Karakaya, yapılan çalışmadan dolayı çok memnun olduklarını ifade ederek, "Anlatamayacağım birçok duyguyu aynı anda yaşıyorum. Çünkü, yıllardır çok susuzluk çektik. Onun için bu su bizim için çok önemliydi. 2 bin 600 metrelik sondaj hattında bir ilerleme sağlayamamıştık. Geçtiğimiz ay, değerli Başkanım, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanım Ferdi Zeyrek, ilçemizi ziyaret etti. Bu ziyarette, kendilerine bu durumu arz ettim. Köyümün nasıl bir su sıkıntısı çektiğini, çok ihtiyacımız olduğunu ilettim. Sağ olsunlar, ekipler 15 gün içerisinde müdahale ettiler" dedi.

Mahallede ikamet eden Dilek Korukmaz, "Çok büyük sıkıntılar yaşıyorduk. Hayvancılık yapıyoruz. Harmandan geliyoruz. Evde su yok. Duş almaya su yok. Eşim nerede su varsa alıp, geliyordu. İhtiyacımızı böyle gideriyorduk. Başkanımız da bizi yarı yolda bırakmadı. Allah razı olsun. Yıllardır bizde kanayan bir yara bu" dedi.

Bir diğer vatandaş Nuray Karakaya ise "Çeşmelerimizden su akmıyordu. Susuz kalıyorduk. Başkanımız sayesinde inşallah suya kavuşacağız. Onun için çok mutluyuz. Allah razı olsun. Bir Kurban Bayramı'nda hiç suyumuz yoktu. Biz, Demirci'ye duş almaya gittik. Elimizi yıkayacak suyumuz bile yoktu. O kadar çok sıkıntılar çektik ki. Güzel günler bizi bekliyor artık. Bizi suya kavuşturdu. Allah bir değil bin kere razı olsun başkanımızdan" diye konuştu. - MANİSA