Demirözü\'nde şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar programı düzenlendi

Bayburt'un Demirözü ilçesinde kaymakamlık tarafından şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar programı düzenlendi.

Demirözü Kaymakamlığınca organize edilen programda, protokol ile davetliler iftar sofrasında bir araya geldi. Programa, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan da katıldı.

İftar öncesinde masaları tek tek gezen Vali Eldivan, şehit aileleri, gaziler ve muhtarlarla bir süre sohbet etti. Eldivan, davetlilerin ramazan ayını tebrik ederek, tutulan oruçların kabul olmasını diledi.

Programa Demirözü Kaymakamı Özlem Kılıçtürk, İl Jandarma Komutanı Fatih Aslan, İl Emniyet Müdürü Barış Erkol, Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer ile şehit aileleri, gazi yakınları, gaziler ve muhtarlar katıldı. - BAYBURT