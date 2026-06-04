Deniz Aslanı-2026 Tatbikatı Başladı - Son Dakika
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Deniz Aslanı-2026 Tatbikatı Başladı

04.06.2026 08:13
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Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın koordinasyonunda, arama kurtarma tatbikatı Midilli ve çevresinde yapılıyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen Deniz Aslanı-2026 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı başladı.

Türk Arama Kurtarma Teşkilatı unsurlarının müşterek arama kurtarma harekatı icra etme kabiliyetlerini geliştirmek, eğitim seviyelerini artırmak ve muhtemel aksaklıkları tespit ederek çözüm üretmek amacıyla düzenlenen tatbikat, Türk Arama Kurtarma Bölgesi içindeki Midilli, Sakız, İpsara, Bozbaba ile İskiri adaları arasında kalan iki farklı noktada gerçekleştirilecek.

Tatbikatta Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 1 arama kurtarma helikopteri, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 1 amfibi gemi, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 1 arama kurtarma uçağı, 1 arama kurtarma helikopteri, Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 1 arama kurtarma helikopteri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan 3 korvet, 5 bot, 5 helikopter, 1 İha ve DEGAK (Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama kurtarma) Timleri görev yapacak.

İki senaryo yapılacak

İki senaryodan oluşan tatbikatın ilk aşamasında, Türk Arama Kurtarma Bölgesi içerisinde yer alan Ege Denizi'nin uluslararası sularında su alarak batma tehlikesi geçiren bir ticari gemiden gelen acil durum çağrısı üzerine, gemi mürettebatının kurtarılmasına yönelik arama ve kurtarma faaliyeti gerçekleştirilecek.

Tatbikatın ikinci senaryosunda ise Türk Arama Kurtarma Bölgesi içerisinde, Ege Denizi'nin uluslararası sularında seyreden bir yolcu motorundan tehlike sinyali alınacak. Ardından teknede yangın çıktığının belirlenmesi üzerine kazazedelere yönelik arama ve kurtarma faaliyetleri yürütülürken, eş zamanlı olarak yangına da müdahale edilerek söndürme çalışmaları gerçekleştirilecek.

Tatbikatı, Sahil Güvenlik Komutanı Ahmet Kendir ile 8 ülkeden gelen, 17'si yabancı olmak üzere toplam 54 gözlemci takip edecek. Tatbikat, yaklaşık 500 personelin katılımıyla gerçekleştirilecek. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Deniz Aslanı-2026 Tatbikatı Başladı - Son Dakika

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