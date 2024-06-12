Deniz dibi temizliği Turgutreis'te yapıldı - Son Dakika
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Yerel

Deniz dibi temizliği Turgutreis'te yapıldı

Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen Deniz Dibi Temizliği etkinliğinin altıncı etabı Turgutreis koyunda gerçekleştirildi. Gönüllü dalış ekibi tarafından yapılan temizlik çalışmalarıyla denizden atıklar çıkarıldı ve geri dönüşüm için uygun merkeze götürüldü.

12.06.2024 19:39
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Deniz dibi temizliği Turgutreis'te yapıldı

MUĞLA - Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen Deniz Dibi Temizliğinin altıncı etabı Turgutreis koyunda yapıldı.

Denizlerin ve kıyıların temizliğine katkıda bulunmak, deniz canlılarının yaşam alanlarını korumak amacıyla Bodrum Belediyesi tarafından başlatılan ve on yıldır düzenlenen Deniz Dibi Temizliği etkinliği 12 Haziran Çarşamba günü Turgutreis'te gerçekleşti.

Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü organizasyonuyla gönüllü dalış ekibi tarafından yapılan Deniz Dibi Temizliğine Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'yi temsilen Başkan Yardımcısı Yaşar Çelikkan, Temizlik İşleri Müdürü Serkan Kanik, Karabağ Muhtarı Hakkı Aydoğan, Bahçelievler Muhtarı Fatma Akalan ve TURÇEV Bodrum yetkilileri katıldı.

Etkinlikte Bodrum Belediye personelinden oluşan gönüllü dalış ekibinin çalışmalarıyla denizden atıklar çıkarıldı. Turgutreis Balıkçı Barınağının önünde sergilenen 180 kilogram atık, geri dönüşümü yapılmak üzere Konacık Mahallesindeki 1. Sınıf Atık Merkezine götürüldü.

Kumbahçe'de başlatılarak sırasıyla Yalıkavak, Bitez, Ortakent, Akyarlar ve Turgutreis'te yapılan deniz dibi temizliği çalışmasının ağustos ayına kadar on üç ayrı koyda yapılması planlanıyor.

Deniz Dibi Temizliği etkinliği 26 Haziran Çarşamba günü, Gümüşlük sahilinde devam edecek.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Deniz dibi temizliği Turgutreis'te yapıldı - Son Dakika

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