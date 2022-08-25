Koç Bilgi ve Savunma Teknolojileri A.Ş.'nin smartium clean projesi kapsamında geliştirdiği ürün, ilçe sahillerinde hizmete başladı. Fethiye Belediyesi tarafından körfezde denemesi yapılan smartium clean ile atıkların hızlı şekilde toplanarak denizlerin korunması ve kirlilikten arındırılarak ekosisteme destek olunması hedefleniyor.

Kaynak: ANKA

Fethiye Belediyesi, Fethiye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › 'Smartıum Clean' Fethiye Belediyesi Temizlik Filosuna Katıldı - Son Dakika

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