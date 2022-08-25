'Smartıum Clean' Fethiye Belediyesi Temizlik Filosuna Katıldı - Son Dakika
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'Smartıum Clean' Fethiye Belediyesi Temizlik Filosuna Katıldı

25.08.2022 15:49
'Smartıum Clean' Fethiye Belediyesi Temizlik Filosuna Katıldı

Deniz üzerindeki katı atıkları toplamak üzere Koç Savunma tarafından üretilen “smartium clean”, Fethiye Belediyesi’nin temizlik filosuna katıldı.

Deniz üzerindeki katı atıkları toplamak üzere Koç Savunma tarafından üretilen "smartium clean", Fethiye Belediyesi'nin temizlik filosuna katıldı.

Koç Bilgi ve Savunma Teknolojileri A.Ş.'nin smartium clean projesi kapsamında geliştirdiği ürün, ilçe sahillerinde hizmete başladı. Fethiye Belediyesi tarafından körfezde denemesi yapılan smartium clean ile atıkların hızlı şekilde toplanarak denizlerin korunması ve kirlilikten arındırılarak ekosisteme destek olunması hedefleniyor.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, ilçeye hizmet verecek ürünle ilgili, "Koç Savunma tarafından üretilen, smartium clean'i belediyemize kazandırdık. Smartium clean deniz üzerindeki katı atıkları toplayarak, temiz çevre mücadelemize güç katacak" dedi.

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Kaynak: ANKA

Fethiye Belediyesi, Fethiye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 'Smartıum Clean' Fethiye Belediyesi Temizlik Filosuna Katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 'Smartıum Clean' Fethiye Belediyesi Temizlik Filosuna Katıldı - Son Dakika
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