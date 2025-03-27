Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Çavuşoğlu'ndan İmamoğlu'na Destek Yürüyüşünde Gündem Değerlendirmesi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Çavuşoğlu'ndan İmamoğlu'na Destek Yürüyüşünde Gündem Değerlendirmesi

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na destek yürüyüşünde konuşarak, iktidar partisi üyelerine ve eski belediye başkanlarına eleştirilerde bulundu. Çavuşoğlu, kamuoyunu yanıltmaya çalışanların olduğunu belirtti ve çeşitli iddialarda bulundu.

27.03.2025 16:27  Güncelleme: 17:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(DENİZLİ) - Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, "Birileri çıkmış bugün bu yolculuğa başlamamıza vesile olan Ekrem başkanımıza kara sürmeye çalışıyor. Sözde ahlaklılar, sözde namuslular, sözde yetim hakkı yememişler" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için düzenlenen destek yürüyüşünde konuştu. Çavuşoğlu konuşmasına, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın Melih Gökçek'e yönelik kullandığı "parsel parsel sattı" sözlerini içeren videoyu izleterek başladı ve ardından şunları ifade etti:

"Birileri çıkmış bugün bu yolculuğa başlamamıza vesile olan Ekrem başkanımıza kara sürmeye çalışıyor. Sözde ahlaklılar, sözde namuslular, sözde yetim hakkı yememişler, hani hukuk içindi dertleri, hani bunların derdi yetimin hakkı içindi, hani bunlar gelecekte insanların haklarını savunacaktı. ya Allah'tan kork kendi adamın demiş ki, 'bu adam parsel parsel sattı Ankara'yı'. Çıkmış tek kelime yok, hukuk çalışmıyor sadece Ankara'ya değil, aynı hukuk Denizli'ye de çalışmıyor.

Geçen gün bir röportajımda dilim sürçmüş, Melih Gökçek'te demiş ki 'aha demiş Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı söylüyor kendisinin namussuz olduğunu.' Ey Melik Gökçek, sen namusluysan aha ben namussuzum sen bu memlekette namuslu diye geçiniyorsan vallaha namussuzluk benim için şeref madalyası. Hani Nazım Hikmet demiş ya, 'siz vatanseverseniz ben vatan hain olmaya razıyım' bunlar var ya bunlar vatanı seviyorsa, ben vatan hainiyim, bunlar namusluysa, ben var ya madalya gibi taşırım namussuzluğu."

AK Partili Denizli Milletvekili Cahit Özkan'ın belediye personelini yanında çalıştırdığını ve belediyeye hiç gelmeyen personeli memur yaptıklarını söyleyen Çavuşoğlu, "Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin personelden dolayı Cahit Özkan'dan 5 milyon TL alacaklı olduğunu" belirterek, "parayı geri ödemesini" istedi.

Nuri Çavuşoğlu, kendinden önceki belediye başkanı AK Partili Osman Zolan'ın evindeki yardımcı personelin maaşının ve sigortasının Denizli Büyükşehir Belediyesi bütçesinden ödendiğini belirterek, "Evinde temizliğini yaptırdığı vatandaşın parasını, Türkiye Cumhuriyeti Denizli Büyükşehir Belediyesi yani yine biz ödemişiz. O da kim biliyor musunuz, benden önceki dönem belediye başkanı Osman Zolan" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Bülent Nuri Çavuşoğlu, Ekrem İmamoğlu, Yerel Haberler, Belediye, Politika, Denizli, Yerel, Yaşam, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Yerel Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Çavuşoğlu'ndan İmamoğlu'na Destek Yürüyüşünde Gündem Değerlendirmesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4 bin liralık emekli bayram ikramiyesi TBMM’de kabul edildi 4 bin liralık emekli bayram ikramiyesi TBMM'de kabul edildi
CHP Milletvekili Turan Taşkın Özer hakkında soruşturma başlatıldı CHP Milletvekili Turan Taşkın Özer hakkında soruşturma başlatıldı
Uludağ’da otel yangını 2 kişi hayatını kaybetti Uludağ'da otel yangını! 2 kişi hayatını kaybetti
Emekliye 4 bin lira ikramiye Meclis’te kabul edildi Emekliye 4 bin lira ikramiye Meclis'te kabul edildi
Erdoğan’ın imzasıyla 4 yeni daire başkanlığı kuruldu Erdoğan'ın imzasıyla 4 yeni daire başkanlığı kuruldu
Meclis’i karıştıran İmamoğlu tartışması Meclis'i karıştıran İmamoğlu tartışması
İmamoğlu’nu cezaevinde ziyaret eden İnce: Benim mitinge gitmemi istedi İmamoğlu'nu cezaevinde ziyaret eden İnce: Benim mitinge gitmemi istedi
RTÜK’ten tarihi ceza Sözcü TV’de 10 gün boyunca yayın duracak RTÜK'ten tarihi ceza! Sözcü TV'de 10 gün boyunca yayın duracak
Bu araştırma çok konuşulur İşte Türkiye’de Ramazan ayı boyunca oruç tutanların oranı Bu araştırma çok konuşulur! İşte Türkiye'de Ramazan ayı boyunca oruç tutanların oranı
Uludağ faciasında otelin müdürü gözaltına alındı Uludağ faciasında otelin müdürü gözaltına alındı
CHP, İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı olmasını oy birliğiyle kararlaştırdı CHP, İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmasını oy birliğiyle kararlaştırdı

16:44 İmamoğlu’nu cezaevinde ziyaret eden İnce: Benim mitinge gitmemi istedi İmamoğlu'nu cezaevinde ziyaret eden İnce: Benim mitinge gitmemi istedi
15:24 RTÜK’ten tarihi ceza Sözcü TV’de 10 gün boyunca yayın duracak RTÜK'ten tarihi ceza! Sözcü TV'de 10 gün boyunca yayın duracak
15:23 Bu araştırma çok konuşulur İşte Türkiye’de Ramazan ayı boyunca oruç tutanların oranı Bu araştırma çok konuşulur! İşte Türkiye'de Ramazan ayı boyunca oruç tutanların oranı
15:02 Uludağ faciasında otelin müdürü gözaltına alındı Uludağ faciasında otelin müdürü gözaltına alındı
14:14 CHP, İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı olmasını oy birliğiyle kararlaştırdı CHP, İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmasını oy birliğiyle kararlaştırdı
08:00 Selahattin Demirtaş serbest mi kalacak Bakan yanıtladı Selahattin Demirtaş serbest mi kalacak? Bakan yanıtladı
07:58 Meclis’i karıştıran İmamoğlu tartışması Meclis'i karıştıran İmamoğlu tartışması
07:44 Erdoğan’ın imzasıyla 4 yeni daire başkanlığı kuruldu Erdoğan'ın imzasıyla 4 yeni daire başkanlığı kuruldu
07:21 Emekliye 4 bin lira ikramiye Meclis’te kabul edildi Emekliye 4 bin lira ikramiye Meclis'te kabul edildi
07:17 Uludağ’da otel yangını 2 kişi hayatını kaybetti Uludağ'da otel yangını! 2 kişi hayatını kaybetti
01:23 CHP Milletvekili Turan Taşkın Özer hakkında soruşturma başlatıldı CHP Milletvekili Turan Taşkın Özer hakkında soruşturma başlatıldı
00:16 4 bin liralık emekli bayram ikramiyesi TBMM’de kabul edildi 4 bin liralık emekli bayram ikramiyesi TBMM'de kabul edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2025 17:51:17. #7.13#
SON DAKİKA: Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Çavuşoğlu'ndan İmamoğlu'na Destek Yürüyüşünde Gündem Değerlendirmesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement