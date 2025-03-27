Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Çavuşoğlu'ndan İmamoğlu'na Destek Yürüyüşünde Gündem Değerlendirmesi

(DENİZLİ) - Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, "Birileri çıkmış bugün bu yolculuğa başlamamıza vesile olan Ekrem başkanımıza kara sürmeye çalışıyor. Sözde ahlaklılar, sözde namuslular, sözde yetim hakkı yememişler" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için düzenlenen destek yürüyüşünde konuştu. Çavuşoğlu konuşmasına, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın Melih Gökçek'e yönelik kullandığı "parsel parsel sattı" sözlerini içeren videoyu izleterek başladı ve ardından şunları ifade etti:

"Birileri çıkmış bugün bu yolculuğa başlamamıza vesile olan Ekrem başkanımıza kara sürmeye çalışıyor. Sözde ahlaklılar, sözde namuslular, sözde yetim hakkı yememişler, hani hukuk içindi dertleri, hani bunların derdi yetimin hakkı içindi, hani bunlar gelecekte insanların haklarını savunacaktı. ya Allah'tan kork kendi adamın demiş ki, 'bu adam parsel parsel sattı Ankara'yı'. Çıkmış tek kelime yok, hukuk çalışmıyor sadece Ankara'ya değil, aynı hukuk Denizli'ye de çalışmıyor.

Geçen gün bir röportajımda dilim sürçmüş, Melih Gökçek'te demiş ki 'aha demiş Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı söylüyor kendisinin namussuz olduğunu.' Ey Melik Gökçek, sen namusluysan aha ben namussuzum sen bu memlekette namuslu diye geçiniyorsan vallaha namussuzluk benim için şeref madalyası. Hani Nazım Hikmet demiş ya, 'siz vatanseverseniz ben vatan hain olmaya razıyım' bunlar var ya bunlar vatanı seviyorsa, ben vatan hainiyim, bunlar namusluysa, ben var ya madalya gibi taşırım namussuzluğu."

AK Partili Denizli Milletvekili Cahit Özkan'ın belediye personelini yanında çalıştırdığını ve belediyeye hiç gelmeyen personeli memur yaptıklarını söyleyen Çavuşoğlu, "Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin personelden dolayı Cahit Özkan'dan 5 milyon TL alacaklı olduğunu" belirterek, "parayı geri ödemesini" istedi.

Nuri Çavuşoğlu, kendinden önceki belediye başkanı AK Partili Osman Zolan'ın evindeki yardımcı personelin maaşının ve sigortasının Denizli Büyükşehir Belediyesi bütçesinden ödendiğini belirterek, "Evinde temizliğini yaptırdığı vatandaşın parasını, Türkiye Cumhuriyeti Denizli Büyükşehir Belediyesi yani yine biz ödemişiz. O da kim biliyor musunuz, benden önceki dönem belediye başkanı Osman Zolan" diye konuştu.