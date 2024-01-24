Denizli Büyükşehir Belediyesinden çocuklara tatil hediyesi

DENİZLİ - Denizli Büyükşehir Belediyesi, çocukların ara tatillerini daha verimli ve eğlenceli geçirebilmeleri için ücretsiz çocuk tiyatrosu ve planetaryum gösterimleri hazırladı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, okulların ara tatil dönemine girmesinin ardından çocukların daha verimli ve eğlenceli bir tatil geçirebilmeleri için ücretsiz çocuk tiyatrosu ve planetaryum gösterimleri hazırladı. Bu kapsamda, Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun hazırladığı Güzel ve Çirkin Müzikali 6 yaş ve üzeri çocuklar için sahnelenecek. 27-28 Ocak 2024 saat 14.00'te Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Özay Gönlüm Salonu'nda gerçekleştirilecek müzikalin ücretsiz biletleri bugünden itibaren ebilet.denizli.bel.tr adresi üzerinden alınabilecek.

Denizli Büyükşehir Belediyesi ayrıca 4 yaş ve üzeri çocuklar için de Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde bulunan planetaryumda (gezegen evi) keyifli gösterimler hazırladı. 27-28 Ocak 2024 saat 13.00'te "Polaris", saat 14.00'te ise "Zula ve Ekibi" adlı gösterimler sunulacak. Planetaryumda sıra dışı bir deneyim yaşamak isteyen çocuklar ücretsiz davetiyelerini cuma gününden itibaren ebilet.denizli.bel.tr adresinden temin edebilecek.

Başkan Zolan'dan davet

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, çocuklar için sömestr tatiline özel programlar hazırladıklarını belirterek, "Çocuklarımızın ara tatillerini daha verimli ve eğlenceli bir şekilde geçirmeleri için ücretsiz çocuk tiyatrsou ve planetaryum gösterimleri hazırladık. Bu özel etkinliklerimize tüm çocuklarımızı bekliyor, her birine iyi tatiller diliyorum" ifadelerini kullandı.