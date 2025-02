Denizli'de 6 Şubat Depremleri Anma Etkinliği

Yerel

(DENİZLİ)- Denizli'de TMMOB ve sivil toplum kuruluşları tarafından 6 Şubat depremlerinin ikinci yılında yaşamını yitirenleri anma etkinliği düzenlendi. Basın açıklamasında, depreme karşı bilime dayalı önlemler alınması gerektiği vurgulandı.

Denizli'de, 6 Şubat depremlerinin ikinci yılında anma etkinliği ve fotoğraf sergisi düzenlendi. TMMOB Denizli İl Koordinasyon Kurulu, Denizli Tabip Odası, Denizli Büyükşehir Belediyesi, Denizli Veteriner Hekimler Odası, Denizli Eczacı Odası ve Denizli Diş Hekimleri Odası'nın katılımıyla Delikliçınar Meydanı'nda açılan fotoğraf sergisinde, depremin yıkıcı etkileri ve dayanışma vurgulandı.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun da katıldığı basın açıklamasnı TMMOB Denizli İKK Sekreteri Mimar Mehmet Öztürk okudu.

Açıklamada Öztürk şu ifadelere yer verdi:

"Bugün, 6 Şubat 2023'te meydana gelen ve on binlerce insanımızı kaybettiğimiz büyük depremlerin ikinci yıl dönümündeyiz. Acımız hala taze, kayıplarımızın bıraktığı boşluk hala derin. Bu büyük felaketin ardından geçen iki yılda, afetlerin değil, ihmalin can aldığı gerçeğini bir kez daha hatırlıyoruz. Mimarlar ve mühendisler olarak, bilim ve tekniğin ışığında güvenli yapılar üretmenin mümkün olduğunu biliyoruz. Ancak ülkemizde yıllardır süregelen yanlış şehirleşme politikaları, denetim eksiklikleri ve yapı stoğundaki sorunlar, her büyük depremde felaketin boyutunu artırmaktadır.

"Bir daha böyle acılar yaşamamak için bilimsel ve teknik doğruların ışığında hareket edilmesi gerektiğini hatırlatıyoruz"

Bu yıl dönümünde bir kez daha vurguluyoruz; Depreme dayanıklı kentler oluşturmak için bilimsel kriterlere dayalı şehir planlaması yapılmalıdır. Mevcut yapı stoku detaylı bir şekilde incelenmeli, riskli binalar hızla güçlendirilmeli veya yenilenmelidir. İmar affı gibi uygulamalardan vazgeçilmeli, mühendislik hizmeti almamış yapıların kullanımı kesinlikle engellenmelidir. Deprem yönetmeliklerine uygun tasarım ve yapım süreçleri tavizsiz bir şekilde uygulanmalıdır. Afet bilinci toplumun her kesimine yayılmalı, eğitim ve farkındalık çalışmaları sürdürülebilir hale getirilmelidir. Depremler, doğanın bir gerçeğidir. Ancak bu gerçeğe hazırlıklı olmak, kayıpları en aza indirmek bizim elimizdedir. 6 Şubat depremlerinin yıldönümünde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, bir daha böyle acılar yaşamamak için bilimsel ve teknik doğruların ışığında hareket edilmesi gerektiğini hatırlatıyoruz."