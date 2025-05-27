Denizli'de Dünyanın En Uzun Tahinli Pidesi Yapıldı - Son Dakika
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Yerel

Denizli'de Dünyanın En Uzun Tahinli Pidesi Yapıldı

27.05.2025 20:07
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Denizli'de 12,30 metre uzunluğunda tahinli pide yapılarak dünya rekoru kırıldı.

Denizli'de 12 metre 30 santimetreyle dünyanın en büyük ballı, cevizli tahinli pidesi yapıldı

DENİZLİ - Denizli'de 4'üncüsü düzenlenen Türk Mutfağı Haftası'nda bin yıllık tatları buluştu. Program kapsamında Denizli Lokantacılar Odası tarafından 12 metre 30 santim uzunluğunda hazırlanan Türkiye'nin en uzun tahinli pidesi de ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Denizli Esnaf Sanatkarlar Odalar Birliği Vekili ve Denizli Lokantacılar Odası Başkanı Osman Üçgül, Denizli olarak dünya rekor kırdıklarını söyledi.

21-27 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Türk Mutfağı Haftası kapsamında Denizli'de düzenlenen etkinlik, zengin içerikleri ve yüksek katılımla dikkat çekti. Akköy Sema-Abdurrahman Karamanlıoğlu Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen programa, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Denizli Milletvekili Nilgün Ök, Turizm Bakanlığı Başmüfettişi Sinem Peynirci, Denizli Esnaf Sanatkarlar Odalar Birliği Vekili ve Denizli Lokantacılar Odası Başkanı Osman Üçgül, siyasi parti temsilcileri, esnaf odaları başkanları, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı. Gastronomi buluşmasında; Pamukkale Üniversitesi tarafından yapılan araştırmaya göre de, Denizli mutfağında 264 farklı yemek çeşidi tespit edildiği açıklandı.

Denizli'de dünya rekoru kırıldı

Etkinlikte Denizli'nin gastronomik zenginliği ön plana çıkarken, özellikle coğrafi işaretli ürünlerin tanıtımı ve yöresel yemek sunumları adeta damak çatlattı. Coğrafi konumu ve iklim çeşitliliği sayesinde Denizli'nin farklı ilçelerinde üretilen ürünler, etkinlikte örneklerle tanıtıldı. Program kapsamında Denizli Lokantacılar Odası tarafından 12 metre uzunluğunda hazırlanan Türkiye'nin en uzun tahinli pidesi de ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Denizli Lokantacılar Odası Başkanı Osman Üçgül, Denizli olarak rekor kırdıklarını söyledi.

"Denizli'mizde ise 12 metre 30 santim ile dünyanın en büyük tahinli pidesi yaptık"

Daha öncesinde tahinli pidede rekor 6 metre 40 santim ile Aydın iline bağlı Karacasu ilinde olduğunu ama Denizli'de 12 metre 30 santim yaparak rekor kırdıklarını belirten Denizli Esnaf Sanatkarlar Odalar Birliği Vekili ve Denizli Lokantacılar Odası Başkanı Osman Üçgül, "Türk Mutfak Haftası etkinliği kapsamında Denizli Valiliği, Denizli Kültür İl Müdürlüğü, Denizli Esnaf Odaları Birliği ve Denizli Lokantacılar Odası işbirlikleri ile bugün bir farkındalık oluşturmak istedik. Dünyanın en büyük tahinli pidesi 6 metre 40 santim ile Aydın iline bağlı Karacasu'daydı. Bizde buna bir karşılık vermek istedim. Aslında tahinli pidenin ana vatanı Denizli. Denizli'mizde ise 12 metre 30 santim ile dünyanın en büyük tahinli pidesi yaptık. Bununla da kalmayacağız. En yakın zamanda Guinness Dünya Rekorlarına müracaat edeceğiz. Denizli'mize ve sektörümüze hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

"Mutfak, bir evin ocağı; bir milletin mayasıdır"

Bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Türk Mutfağı Haftasının önemini dile getiren Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, "Bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Türk Mutfağı Haftası, köklü mutfak kültürümüzün yaşatılması tanıtılması ve gelecek kuşaklara aktarılması bakımından önemli bir noktadadır. Türk mutfağı; Orta Asya'dan Osmanlı saraylarına, günümüz sofralarına uzanan bir medeniyet yolculuğudur. Denizli mutfağımız da bu zenginliğin ayrılmaz bir parçasıdır. Amacımız bu değerleri dünya çapında tanınır hale getirmektir. Mutfak, bir evin ocağı; bir milletin mayasıdır" dedi.

Etkinlikte düzenlenen gastronomi yarışmasında dereceye giren öğrenci ve katılımcılara ödülleri verildi. Katılımcılar, Denizli mutfağını yansıtan sunumlar eşliğinde lezzetli bir gün geçirirken, Türk mutfağının ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımına katkı sağlandı.

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Denizli, Yerel, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yerel Denizli'de Dünyanın En Uzun Tahinli Pidesi Yapıldı - Son Dakika

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