Denizli'de Erkenci Kayısı Hasadı Başladı

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Denizli'de erkenci kayısıların hasadına başlandı

DENİZLİ - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, erkenci kayısı bahçelerindeki ağaçlarda yetiştirilen kayısılar toplanmaya başlandı.

İklim özellikleri sayesinde başta kekik, nar ve ayva olmak üzere çok sayıda tıbbi aromatik bitki ve meyve yetiştirildiği Pamukkale'de, açık alandaki bahçelerde erkenci kayısılar hasat edilmeye başlandı. Gerçekleştirilen ilk kayısı hasadına Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar, Müdür Yardımcısı Saffet Üge, Denizli Ziraat Odası Başkanı Hamdi Gemici, üretici Talat Özkan ile il ve ilçe müdürlüğü teknik personeli katıldı.

Verimiyle memnun eden kayısılardan, dekarda 4 bin ile 4 bin 500 kilogram arası rekolte beklendiği kaydedildi. 2023 yılında Pamukkale ilçesinde 252 hektar alanda 513 ton üretim gerçekleşti. Türkiye'de kayısı üretiminin yüzde 0,28'ini karşılayan Denizli, kayısı üretimi bakımından Türkiye'de 22.sırada, Ege Bölgesinde 4.sırada yer alıyor.

Pamukkale ilçesinde tarımla uğraşıp, ihracat yapan bahçe sahibi Talat Özkan, hasat etkinliğine katılan İl Müdürü Şakir Çınar'a Ninfa çeşidi kayısı hakkında bilgi vererek, üretim aşamasında yaptıkları çalışmaları ve piyasadan beklentilerini anlattı. Hasat edilen ilk erkenci kayısıların tarladan 23 TL'ye satın alınarak öncelikle ilk çapara sonrasında ise ihracata gönderildiği belirtildi.

Denizli Ziraat Odası Başkanı Hamdi Gemici, üreticilere bereketli bir sezon dileyerek; "Ninfa erkenci kayısı çeşidinin çok bakımlı yetiştirildiği bir bahçedeyiz. Bu çeşidin renk yapısı itibarıyla 4-5 kalemde aralayarak hasadı yapılıyor olgunlaşan meyveleri alınıyor. Burada önemli olan ürünün bozulmadan, yüke dayanabilecek kapasitede iken hasat edilmesi. Pamukkale ilçemiz ürün deseninde sadece bir ürünü görüyoruz burada, bunun yanı sıra Hicaz Narı ve Ayva çeşitlerimiz var ön plana çıkan, bölge olarak gayretli insanlarımızın olduğu çalışkan bir bölge. Üreticilerimize bereketli bir sezon diliyorum, inşallah hep birlikte sıkıntıların giderilmesi noktasında, Tarım ve Orman İl/İlçe Müdürlüklerimiz her zaman sahada. Bizler üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Çözüm bekleyen her konuda elimizi taşın altına koymaya hazırız" dedi.

Erkenci kayısıların hasadını yapan İl Müdürü Şakir Çınar ise "Aslında Pamukkale travertenleri ile sıcak suyu ile ünlü olurken hemen burada kuş uçumu çok yakın bir mesafede biz Pamukkale'nin bu tarafında erkenci kayısı hasadı ediyoruz. Geçtiğimiz haftada Honaz ilçemizde erkenci kiraz hasat ettik. Üzüm'de her ne kadar sahil bölgelerinde; Mersin'de, Manisa'da ve İzmir'de üzüm varken bizde turfanda üzüm yetiştirebilen bir iliz. Dolayısıyla bu Denizli tarımının ne kadar güçlü olduğunu, buradaki çiftçinin ne kadar bilinçli olduğunu, modern tarımı çok rahat uygulayabildiğini gösteriyor. Dolayısıyla biz üreticimizin yanında olmaya, alnının terini silmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.