Denizli\'de İki Arkadaş Balkan Ülkeleri Turuna Çıktı

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Denizli'de yaşayan iki arkadaş, motosikletleriyle balkan ülkeleri turuna çıktı. İki motosiklet tutkunu, 15 günde 7 bin kilometrelik rotayı takip ederek 10 Balkan ülkesini gezecek.

Denizli'de yaşayan motosiklet tutkunları Gürcan Ekici ve Yalçın Ekin, 15 günlük Balkan ülkeleri turuna çıktı. Ekici ve Ekin, belirlenen 7 bin kilometrelik gezi parkurunda motosikletleriyle 10 Balkan ülkesini gezecek. İkili gece konaklamalarını da yanlarında götürdükleri çadırda yapacak. Sabah saatlerinde Denizli'den motosikletleriyle hareket eden Ekici ve Ekin, akşam saatlerinde Çanakkale'ye ulaşacak. Geceyi Çanakkale'de çadırda geçirecek olan iki motosiklet tutkunu Balkan turuna yarın başlayacak.

Daha öncede 'Sakin Motorcular' olarak 10 motosiklet tutkunu ile Yunanistan turu yaptıklarını, yurt içinde de birçok bölgeye motosiklet turu düzenlediklerini anlatan Gürcan Ekici, "Her hafta sonu motorlarımız ile geziler düzenleyip farklı kültürler öğreniyoruz. Ege Bölgesi'nde gitmediğimiz şehir kalmadı. Bölge dışında da geziler yapıyoruz. Gittiğimiz bölgelerde çadırda kalıyoruz. Bugün başladığımız Güney Avrupa turumuzu iki motosikletle 15 gün olarak belirledik. Yaklaşık 7 bin kilometrelik belirlediğimiz güzergahta Yunanistan, Makedonya, Arnavutluk, Bosna Hersek, Karadağ, Slovenya, İtalya, Hırvatistan, Sırbistan ve Bulgaristan'ı ziyaret edeceğiz, tarihi ve turistlik bölgeleri gezeceğiz. Motosikletlerle yapılan turlarda her zaman olduğu gibi kurallara mutlaka uyulması gerekiyor. Çok dikkatli olmamız şart" dedi. - DENİZLİ