Denizli\'de Merry Kids Çocuk Oyun Atölyesi Açıldı

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Gerzele bölgesinde çocukların gelişimini destekleyecek Merry Kids Çocuk Oyun Atölyesi, düzenlenen törenle kapılarını açtı. Açılışa protokol üyelerinin yanı sıra, aileler ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Törene Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Marım, AK Parti İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, MHP Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, DTO Başkanı Uğur Erdoğan, AK Parti Merkezefendi İlçe Başkanı Duygu Canbaz, AK Parti Pamukkale İlçe Başkanı Osman Özpek, Merkezefendi Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Elif Yağcı, Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral, DİMSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Halil İbrahim Çerçi ve yönetim kurulu üyeleri, AYSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Esen ve yönetim kurulu üyeleri, Pasvak Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Bülent Topuz, Laodikeia Inner Wheel Club Başkanı Özlem Urganlıoğlu, Denizli Galatasaray Taraftarları Dreneği Başkanı Mehmet Kocabay, Denizli Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Emre Erdoğan ile iş, siyaset ve basın mensuplarının yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Atölyenin kurucusu Okul Öncesi Öğretmeni Bahar Kelci yaptığı konuşmada, "Merry Kids'te 0–6 yaş arası çocuklar için özel olarak tasarlanmış oyun alanları, hikaye odası, sanat atölyesi ve hareket köşesi bulunuyor. Amacımız; çocukların motor becerilerini, yenilikçiliğini ve iletişim yeteneklerini eğlenceli bir ortamda geliştirmelerine katkıda bulunmak," ifadelerini kullandı.

Protokol üyeleri hep birlikte açılış kurdelesini keserek, "Merry Kids Çocuk Oyun Atölyesinin çocuklarımızın başarısına önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz" dediler.

Atölye gezisinde, ailelerle birlikte çocuklar da atölyenin farklı köşelerinde oyun oynayarak atölyeyi deneyimleme fırsatı buldu. - DENİZLİ