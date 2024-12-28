Denizli'de Sis Uyarısı - Son Dakika
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Denizli'de Sis Uyarısı

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Denizli'nin yüksek kesimlerinde kar ve sis nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye düştü.

28.12.2024 13:50
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Denizli'de sis sürücülere zor anlar yaşatıyor

DENİZLİ - Denizli'nin yüksek kesimlerinde görülen kar yağışıyla birlikte etkili olan sis, sürücülere zor anlar yaşatıyor. Emniyet müdürlüğü ana güzergahlarda sürücülere zor anlar yaşatan sise karşı uyarıda bulundu.

Denizli genelinde etkili olan soğuk ve yağışlı hava, yüksek kesimlerde kendisini kar yağışı olarak gösteriyor. Hava sıcaklığının hissedilir şekilde düşmesiyle birlikte kenti kaplayan sis tabakası, görüş mesafesini 5 metreye kadar düşürdü. Başta ana güzergahlar olmak üzere kent genelinde hakim olan sis, sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Geçtiğimiz hafta olduğu gibi bugünde görülen yoğun sis nedeniyle Denizli İl Emniyet Müdürlüğü resmi sosyal medya hesaplarından yola çıkmak zorunda kalan sürücüleri uyardı. Denizli - Antalya karayolu Cankurtaran rampasından Tavas makasına kadar ve Kale - Muğla karayolu Orta Tepe mevkiine kadar sisli havanın etkili olduğu belirtilen açıklamada, görüş mesafesi düşük olmasından dolayı sürücülerin daha dikkatli ve duyarlı olmalarının önem arz ettiği bildirildi. Kapalı her hangi bit yolun bulunmadığı ve gerekli tedbirlerin alındığı ifade edildi.

Kaynak: İHA

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