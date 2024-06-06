Denizli'de Toprak Kayması Sonucu Yol Çöktü - Son Dakika
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Yerel

Denizli'de Toprak Kayması Sonucu Yol Çöktü

Denizli'de Sarayköy ilçesinde meydana gelen toprak kayması sonucu bir kısmı çöken yol, Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından onarılıyor. Yolun tamirat çalışmaları devam ediyor.

06.06.2024 10:28
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Denizli Büyükşehir ekipleri toprak kayması yaşanan bölgeye anında müdahale etti

Denizli'de toprak kayması yaşanan yolda çalışmalar sürüyor

DENİZLİ - Denizli'de toprak kayması sonucu bir kısmı çöken yolda Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Denizli'de Sarayköy ilçesi Altıntepe Mahallesinde toprak kayması yaşandı. Toprak kayması neticesinde karayolunun bir kısmında çökme yaşandı. Birkaç hafta önce meydana gelen toprak kaymasının ardından Denizli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler çalışmaları sürdürüyor. Kayan toprak iş makinesi ile temizlenirken, yol ise ulaşıma kapatıldı. Beton bariyer ile ulaşıma kapatılan yolun çalışmaların tamamlanmasının ardından tekrar açılacağı belirtildi.

Toprak kaymasının yaşandığı alan dron ile havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Denizli'de Toprak Kayması Sonucu Yol Çöktü - Son Dakika

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