Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

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Zehir tacirlerinin evinden çok sayıda uyuşturucu madde çıktı

Yüklü miktarda uyuşturucu madde ile yakalanan 2 şahıstan 1'i tutuklandı

DENİZLİ - Denizli'de narkotik timlerinin operasyon düzenlediği iki şahsın ev ve üst aramasında 9 bin 781 adet uyuşturucu hap ve 2 kilogram 968 gram bonzai ham maddesi ele geçirildi. 1 zehir taciri tutuklandı.

Denizli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan iki zehir tacirini takibe aldı. Yapılan takibin ardından narkotik timleri iki zehir tacirine operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 9 bin 781 adet ecstasy hap ve 2 kilogram 968 gram bonzai ham maddesi ele geçirildi. Zehir tacirleri emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. iki şüpheliden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.