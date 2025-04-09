Denizli'den 53 Firma MARBLE İzmir Fuarı'nda - Son Dakika
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Denizli'den 53 Firma MARBLE İzmir Fuarı'nda

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İzmir'de düzenlenen 30. MARBLE Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı'na Denizli'den 53 firma katıldı. Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, fuarın ihracata büyük katkı sağlayacağını belirterek, Denizli'nin doğal taş üretimindeki önemine dikkat çekti.

09.04.2025 15:17  Güncelleme: 15:27
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Denizli, 53 firmayla MARBLE İzmir Fuarı'nda

İZMİR - İzmir'de bu yıl 30'uncusu düzenlenen MARBLE Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarına Denizli'den 53 firma katılım gösterdi. Stantları ziyaret eden Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, fuarın Denizli'ye, Denizli'nin de fuara önemli katkıları olduğunu belirterek, "Bu fuarın inşallah ihracata dönüşmesini bekliyoruz." dedi.

MARBLE İZMİR-30. Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı törenle açıldı. Yerli ve yabancı bir çok firmanın yer aldığı fuarın açılışına ilgi yoğun oldu. Hem doğal taş hem mermer hem makinede Türkiye'de öncü olan Denizli ilinden de 53 firma fuarda stant kurdu. Fuarı gezen Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, fuarın ihracata ve ticarete kattığı öneme dikkat çekti.

"Bu fuarın ihracata dönüşeceğini bekliyoruz"

Fuara katılan yabancı ziyaretçilerin Denizli stantlarına olan ilgisi sebebiyle ihracatın artacağını öngördüklerini söyleyen Uğur Erdoğan, "Denizli Ticaret Odası olarak dünyanın dört bir tarafındaki fuarlara yoğun bir katılım gösteriyoruz. Bugün Denizli'mizden 53 firmanın burada standı var. Denizli, her sektörde olduğu gibi hem doğal taş hem mermer hem makinede Türkiye'de öncü. Bugün fuarda bir heyecan, bir sinerjinin olduğunun altını çizmek istiyorum. Şehrimizin firmaları dünyanın dört bir tarafında stant açarak ürünlerini tanıtıyor. Burada tabii ki gelen müşterilerin işe, siparişe dönüşünü önemsiyoruz. Bu fuarın inşallah ihracata dönüşeceğini bekliyoruz" dedi.

"Denizli'nin böyle fuarlara katkısı var"

Denizli'nin doğal taş kaynakları anlamında avantajları olduğunu söyleyen Erdoğan, "Denizli'miz doğal taş üretiminde şu an Türkiye'de diğer illerin önünde geliyor. İhracatımızda çok ciddi anlamda artış var. Bu fuarın ülkemize, şehrimize, sektörlerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum; çünkü artık fuarlar çok kıymetli ve önemli. Ürünlerinizi tanıtıyorsunuz, alıcılar geliyor. Eskiden fuarlarda, özellikle sektör bazlı gittiğimizde 8-10 tane firma sahibini zor bulurken bugün İngiltere, Almanya, Belçika, Birleşik Arap Emirlileri, Rusya gibi ülkelere 50'nin üzerinde heyetlerle gidiyoruz. Denizli'nin böyle fuarlara katkısı var; hem üretimi hem ihracatı, her anlamda etkin. Bugün de burada gördüğünüz gibi Büyükşehir Belediye Başkanımız, milletvekilimiz, oda başkanlarımıza ve Ticaret Odası heyetiyle üreticimizin, ihracatçımızın yanındayız. Ekip ruhuyla beraber var gücümüzle katkı koymanın gayreti ve çabası içerisindeyiz" açıklamasında bulundu.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Denizli'den 53 Firma MARBLE İzmir Fuarı'nda - Son Dakika

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