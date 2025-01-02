Denizli Kayak Merkezi Yeni Sezona Yoğun İlgiyle Açıldı

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Denizli Kayak Merkezi yeni sezonu yoğun ilgiyle karşıladı

DENİZLİ - Geçtiğimiz hafta sonu yeni sezonu açan Denizli Kayak Merkezi, yeni yılın ilk gününde büyük bir kalabalığı konuk eti. Kayakseverler kayak takımları ve snowboardlarla, kayak bilmeyen aileler ise kızakla kayak yaparak güzel vakit geçirdi.

Ege Bölgesi'nin en büyük kayak Merkezi olan Denizli Kayak Merkezinde pistler, yeni yılın ilk gününde kayakseverlerle doldu. Yılbaşı tatilini Denizli Kayak Merkezinde geçirmek isteyen vatandaşlar yeni yılın ilk gününde Denizli Kayak Merkezinde yoğunluk oluşturdu. Kilometrece araba trafiğinin oluştuğu kayak merkezinde vatandaşlar eğlenceli zaman geçirdi. Kar kalınlığının 85 santimetre ölçüldüğü merkeze gelen aileler, çocuklarıyla kayak, snowboard yapıp kızakla kaydı. Çevre illerden de yoğun ilgi gören Denizli Kayak Merkezi beyaz gelinliğiyle vatandaşları cezbetti.

Denizli'nin Tavas ilçesine bağlı Nikfer Mahallesi sınırları içerisinde bulunan kayak merkezi Gölgeli Dağların uzantısı olan Bozdağ'ın 2420 rakımında yer alıyor. Denizli merkeze 75 kilometre, Muğla merkeze 128 kilometre, Aydın'a 179 kilometre İzmir'e 289 kilometre uzaklıkta olan kayak merkezi ziyaretçilerini eğlendiriyor. Çevre illerden gelen kayak tutkunları toplam 13 kilometrelik 9 piste eğlence ve adrenalin dolu anlar yaşıyor. Geçtiğimiz yıl yeterli kar yağışı alamayan Denizli Kayak Merkezi bu yıl aralık ayında başlayan kar yağışlarıyla bazı bölgelerde kar kalınlığı 85 santimetreyi ulaştı. Kayak ve snowboard için yeterli kar kalığına ulaşan Denizli Kayak Merkezinde yılbaşı tatilini coşkuyla yaşandı.

2022 yılında tesisin 300 bin kişiye hizmet verdiğini belirten Denizli Büyükşehir Belediyesi Beltaş Genel Müdürü İbrahim Doğan "Geçen sene fazla bir kar yağışı olmamıştı. 2022 yılında 300 bin ziyaretçi almış burası. Denizli'de kayak turizmini daha da geliştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Umarım bu sezon 300 bin değil 500 bin kişiye hizmet veririz. 9 pisten 8 tanesi hazır şuan misafirlerimize hizmet vermekte 1 pistimiz ve tesisimizin bakımı yapılıyor yakın zamanda o pistimizi de hizmete açacağız. Kar kalitesi olarak çok iyi, bazı bölgelerde kar kalınlığı 85 santimetreyi buluyor. Ege Bölgesi'nin en büyük kayak merkezine sahip olduğumuz için gerçekten çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.