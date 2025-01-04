Denizli Kayak Merkezi Yeni Sezonu Görkemli Bir Şekilde Açtı - Son Dakika
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Denizli Kayak Merkezi Yeni Sezonu Görkemli Bir Şekilde Açtı

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Denizli Kayak Merkezi, 2025'in ilk gününde binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yaparak yeni sezonunu kutladı. Kristal kar özelliği ile dikkat çeken merkez, kayak ve snowboard tutkunlarından büyük ilgi gördü.

04.01.2025 11:13  Güncelleme: 11:28
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Kristal karıyla ünlü Denizli Kayak Merkezi yeni sezonu görkemli karşıladı

Denizli Kayak Merkezi'nde karın ve kayak yapmanın keyfini yaşayan vatandaşlar, ortaya renkli görüntüler çıkardı

DENİZLİ - Denizli Kayak Merkezi, sezonun açılmasının ardından 2025'in ilk gününde ziyaretçi akınına uğradı. Dünyada sayılı yerlerde bulunan "kristal" özelliğe sahip olan Denizli Kayak Merkezi'nde karın ve kayak yapmanın keyfini yaşayan vatandaşlar, ortaya renkli görüntüler çıkardı.

Tavas ilçesi, Nikfer Mahallesi Bozdağ'da bulunan Denizli Kayak Merkezi, yeni sezonun açılması ile birlikte 2025'in ilk gününde binlerce ziyaretçiyi ağırladı. Denizli'nin yanı sıra Türkiye'nin birçok kentinden gelen amatör ve profesyonel kayakçılar ile snowboard yapmak isteyen vatandaşlar karın ve kayak yapmanın keyfini doyasıya yaşadı. Topoğrafik yapısı ve karın dünyada sayılı yerlerde bulunan "kristal" özelliği ile kayak yapmak için büyük avantaj sağlayan Denizli Kayak Merkezi, günü birlik tesisleriyle tüm ihtiyaçları karşılayacak kapasitede bulunuyor.

Denizli merkeze 75 kilometre uzaklıkta Tavas ilçesinin Nikfer Mahallesi'ndeki 2 bin 420 metre rakımlı Bozdağ'da bulunan Denizli Kayak Merkezi, en uzunu 1700 metre, ikincisi 1500 metre, üçüncüsü ise 700 metrelik mekanik tesislerle amatör ve profesyonel kayakçılara hizmet veriyor. Merkezde 2 telesiyej, 1 teleski ve yürüyen bant bulunuyor. Alt yapısı ve günü birlik tesisi ile ziyaretçilerinin ihtiyaçlarını karşılayabilecek kapasitede bulunan Denizli Kayak Merkezi, topoğrafik yapısı ve karın özelliği ile kayak yapmak için büyük avantaj sağlıyor. Yamaç yönelimi (Kuzey - Kuzey Batı), toz ve kristal kar bakımından karın niteliği uygun kriterlere sahip Denizli Kayak Merkezi'nde 1. etap kayak alanı 487 hektar olduğu belirtilirken, bölgenin snowboard için mükemmel bir alanda bulunduğu ifade ediliyor.

2025'in ilk gününde açık havayı da fırsat bilerek karın ve kayak yapmanın keyfini çıkarmak isteyenlerle dolup taşan Denizli Kayak Merkezi, yeni başlayanlar, orta düzey ve iyi düzey kayakçılar için uygun pistleri ve mekanik tesisleriyle ziyaretçilerinden tam not aldı. Sezonun açılması ile birlikte Denizli Kayak Merkezi'ne akın eden vatandaşlar tesisle ilgili görüşlerini paylaştı.

"Tesisler çok daha özenli ve temiz görünüyor, çok beğendik"

Sezonun açılmasını iple çektiklerini ve açıldıktan sonra direkt geldiklerini ifade eden Burcu Yavaşal, "Sezonun açılmasını iple çektik. Çok güzel bir kar bizi karşıladı. Tesisler çok daha özenli ve temiz görünüyor, çok beğendik. Burayı çok seviyoruz" dedi.

"Çok keyif alıyoruz"

Tesisi güzel bulduğunu ve çok keyif aldıklarını belirten Serhat Pişkin ise, "Tesisi gayet güzel bulduk, zamanında çalışılmış, pistler hazırlanmış. Otopark alanı muntazam, gayet nizami, tesislerde çalışan arkadaşlar çok güler yüzlü. Çok keyif alıyoruz" dedi.

"Üç tane pistiyle beraber zengin bir seçenek sunuyor"

Tesisteki her şeyin çok güzel olduğunu ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'na teşekkürlerini ileten Sefa Mala, "Buranın kar kalitesi oldukça iyi, üç tane pistiyle beraber zengin bir seçenek sunuyor. Buraya gelmek için kayak yapmak şart değil, hem yetişkinler, hem de çocuklar kızak alanında da gönüllerince eğlenebilir. Burada her şey çok güzel, Bülent Nuri Çavuşoğlu Başkanımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Herkesi Denizli Kayak Merkezi'ne gelmesini tavsiye ediyorum"

11 yıldır snowboard yaptığını ve Denizli Kayak Merkezine İzmir'den geldiğini belirten Doruk Oturgan, "11 yıldır snowboard yapıyorum. Denizli Kayak Merkezi'ne gelmeyi çok seviyorum. Hafta sonu güzel bir kar yağışı oldu, merkez harika. Bütün pistler çok güzel ezilmiş, hepsinde kayabiliyoruz. Telesiyejler bakımlı, sosyal tesis kısmı gayet güzel yiyecek, içecek, kiralama imkanları var. Türkiye'nin sayılı tesislerinden, İzmirliyim, Ege bölgesindeki insanların bu kadar güzel atmosferden uzak kalmaması gerekiyor. Herkesi Denizli Kayak Merkezi'ne bekleriz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Denizli Kayak Merkezi Yeni Sezonu Görkemli Bir Şekilde Açtı - Son Dakika

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