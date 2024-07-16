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Denizli - Muğla sınırında çıkan orman yangına havadan müdahale ediliyor

DENİZLİ - Denizli-Muğla il sınırlarındaki ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangınına havadan müdahale ediliyor.

Denizli ve Muğla'da öğleden sonra etkili olan yerel ve kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar, yıldırım düşmesi sonucu birçok bölgede orman yangınlarına neden oldu. Yıldırım düşmesine bağlı olarak akşam saatlerinde Denizli'nin Çameli ilçesi ile Muğla'nın Dalaman ilçesi arasında kalan Andızlık mevkiindeki ormanlık alanda da yangın başladı. Dumanların fark edilmesi üzerine, sarp arazide devam eden yangın bölgesine yangın söndürme helikopterleri sevk edildi.

Orman teşkilatına bağlı 3 adet yangın söndürme helikopteri, Çameli'nin Karabayır Mahallesi'nde bulunan göletten su alarak devalarca sorti yaptı. Yangının kontrol altına alınabilmesi için havadan müdahalenin devam ettiği öğrenildi.