Denizli'nin Elmalı Mahallesi'nde İmece Usulüyle İnşa Edilen Cami Açıldı - Son Dakika
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Denizli'nin Elmalı Mahallesi'nde İmece Usulüyle İnşa Edilen Cami Açıldı

Denizli\'nin Elmalı Mahallesi\'nde İmece Usulüyle İnşa Edilen Cami Açıldı

Denizli'nin Çameli ilçesine bağlı Elmalı Mahallesi'nde imece usulüyle inşa edilen Elmalı Camisi, bugün dualarla açıldı. Mahallenin turizm potansiyeline dikkat çeken Belediye Başkanı Cengiz Arslan, 'Yakın zamanda Elmalı'yı 'Dünya Turizm Köyü' ilan etme yönünde çalışmalarımız var' dedi.

29.08.2024 14:11  Güncelleme: 14:13
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Denizli'nin Çameli ilçesine bağlı Elmalı Mahallesi'nde imece usulüyle inşa edilen Elmalı Camisi, bugün dualarla açıldı. Mahallenin turizm potansiyeline dikkat çeken Belediye Başkanı Cengiz Arslan, "Yakın zamanda Elmalı'yı 'Dünya Turizm Köyü' ilan etme yönünde çalışmalarımız var" dedi.

Türkiye'nin eko turizm alanında önemli merkezlerinden olan Çameli'nde, şehir içi ve dışında ikamet eden vatandaşların birlik ve dayanışma ruhuyla yapımına katkı sağladığı Elmalı Camisi, imece usulüyle inşa edildi. Çameli Belediyesi öncülüğünde yapımına 1,5 yıl önce başlanan cami, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, önceki dönem Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Elmalı Mahallesi'nin önceki dönem muhtarı Mustafa Eriş ve hayırsever vatandaşların katkılarıyla tamamlandı. Elmalı Mahallesi Muhtarı Fatih Maden'in önderliğinde inşaat süreci tamamlanan caminin yapı ustalığını Hidayet Evgin üstlendi.

İbadete açılan Elmalı Camisinin açılış törenine Çameli Kaymakamı Talha Tunahan Yıldırım, Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, ilçe protokolü, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cami inşaatına destek verenlere teşekkür eden Elmalı Mahallesi Muhtarı Fatih Maden, "Bir buçuk yıldır emek erdiğimiz camimizin açılışı için bir araya geldik. Camimizin yapımı sırasında bizleri destekleyen tüm hayırsever vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

"Elmalı'yı turizm köyü ilan edeceğiz"

Elmalı'nın Çameli'nin gelişen ve büyüyen mahallelerinden birisi olduğunu belirten Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan ise "10 yıl önce bize Elmalı için geldiklerinde, buradaki turizm potansiyeline yatırım yapılmasını önermiştim. Çok şükür bugün güzel bir noktaya ulaşıldı. Yakın zamanda Elmalı'yı 'Dünya Turizm Köyü' ilan etme yönünde çalışmalarımız var. Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın 2022 yılında yaptığı araştırmaya göre, internet aramalarında Elmalı ve Çameli Taş Konaklar en üst sırada çıkıyor. Jandarmanın yaptığı tespite göre Elmalı'ya hafta sonu günlük 2 bin araç girip çıkıyor. Elmalı ve Kirazlı Yayla turizm potansiyeli bakımından çok gelişti. Mahallemize gelip giden grupların ibadethane yetersizliğinden dert yandıklarını gördük. Elmalı Camisinin turizm ve restoran bölgesi olması nedeniyle, yurt içi ve yurt dışından gelen misafirlerimizin rahatça ibadet edebileceği bir yer haline gelmesi, bölgemiz için önemli bir eksikliğin giderilmesini sağladı. Camiyi Elmalı Mahallesi ve Çameli İlçemize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnce işçilikte halı, çini gibi konularda destek toplayan Elmalı Mahallesi Muhtarı Fatih Maden'e teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Kaymakam Yıldırım ve Başkan Arslan tarafından Elmalı Camisi dualarla ibadete açıldı. İlk ezanın okunduğu camide, ilk namaz da cemaatle kılındı. İbadetin ardından açılışa katılanlara ikramlarda bulunuldu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Denizli'nin Elmalı Mahallesi'nde İmece Usulüyle İnşa Edilen Cami Açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli'nin Elmalı Mahallesi'nde İmece Usulüyle İnşa Edilen Cami Açıldı - Son Dakika
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