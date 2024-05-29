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Denizli OSB 'Sanayide Dijital Dönüşüm Zirvesi'ne ev sahipliği yaptı

DENİZLİ - Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ev sahipliğinde "Dijital OSB Buluşmaları 2024 Zirvesi"nin açılış konuşmasını yapan OSBÜK Yönetim Kurulu Üyesi Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Necip Filiz, "Dijitalleşmeyi önemsiyor ve bu kapsamda gerekli adımları atıyoruz" dedi.

Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptı. HYF Fuarcılık ve ENOSAD organizasyonluğunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu destekleriyle düzenlenen "Dijital OSB Buluşmaları 2024" kapsamında 'Sanayide Dijital Dönüşüm Zirvesi' Denizli OSB Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Zirveye; OSBÜK Yönetim Kurulu Üyesi Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Necip Filiz, Denizli Sanayi Odası Genel Sekreteri Dr. Sezgi Akbaş, HYF Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yüksel, ENOSAD Kurucu Üyesi Sedat Sami Ömeroğlu, ENOSAD Sanayide Dijital Dönüşüm Başkanı Dr. Adem Kayar, Denizli OSB Bölge Müdürü Ahmet Taş, sanayiciler ve firma yetkilileri katıldı.

"Dijitalleşmeyi önemsiyor ve bu kapsamda gerekli adımları atıyoruz"

Zirvenin açılış konuşmasını gerçekleştiren ve Denizli OSB'de dijitalleşmeye yönelik hayata geçirilen çalışmaları ve projeleri sunum eşliğinde katılımcılarla paylaşan OSBÜK Yönetim Kurulu Üyesi Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Necip Filiz, "Denizli OSB Yönetim Kurulumuzla birlikte bölgemizde dijitalleşme ile ilgili önemli çalışmalara imza attık. Bu kapsamda Bölge Müdürlüğü olarak, değişen teknoloji ve siber güvenliğin artırılması amacıyla 2023 yılında tüm network yapımızı revize ettik. Coğrafik Bilgi Sistemi (CBS), Otomatik Sayaç Okuma Sistemi (OSOS), Faturalandırma Yazılımı (ARİL), Muhasebe Yazılımı (NETSİS Enterprise), Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS), ISO IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi gibi sistemleri Müdürlüğümüzce kullanmaktayız. Dijitalleşmeyi önemsiyor ve bu kapsamda gerekli adımları atıyoruz" dedi.

"Amacımız dijital dönüşüm firmaları ile sanayicileri buluşturmak"

Etkinlik hakkında bilgiler veren HYF Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yüksel, "Bu organizasyonun 2019 yılında İstanbul'da fuarını yaptık. 7 konuda dijital dönüşümü işlemiştik. O zaman fark ettik ki; sanayicileri İstanbul'a götürmeye çalışmaktansa sanayinin yoğun olduğu bölgelere biz gitmeliydik. Pandemi nedeniyle 2023 yılında startını verebildik. 9'uncusunu Denizli'de gerçekleştirdiğimiz Dijital OSB Buluşmaları etkinliğimizde amacımız; dijital dönüşüm firmaları ile sanayicileri buluşturmak. Enerji verimliliği ve akıllı fabrikalar, sürdürülebilir üretim, yalın üretim gibi konuları sanayinin yoğun olduğu bölgelerde işlemek. Güzel ev sahipliğinden dolayı Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğümüze, değerli yönetim kuruluna ve katılım gösteren sanayicilerimize çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

"Verimli, daha rekabetçi ve sürdürülebilir Denizli sanayisi inşa etmemiz mümkün"

İşletmelerde dijital dönüşümü oluşturmak zorunda olduklarını ifade eden Denizli Sanayi Odası Genel Sekreteri Dr. Sezgi Akbaş, "Bu etkinliğin içeriği sanayimizin gelecekteki başarısı için çok önemli. Akıllı fabrikalar enerji verimliliği gibi ilkeleri beraber uygulayıp verimli, daha rekabetçi ve sürdürülebilir Denizli sanayisi inşa etmemiz mümkün. Bizde Denizli sanayi odası olarak adını andığımız konuları merkeze alan stratejik ile hareket ediyoruz. Bizde 11 Haziranda Pamukkale Üniversitesi endüstri mühendisliği ile verimlilik çalışması gerçekleştireceğiz. Aynı zamanda yine OSB'mizin sınırları içerisinde yıl bitmeden tüm paydaşlarımızın desteği ile bir model fabrika kazandırmış olacağız" şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından sunumlara geçildi. Yoğun katılımla gerçekleşen zirvede ABB Pazar Geliştirme Müdürü Mehmet Balbay, ABB Endüstriler İş Kolu Satış Mühendisi İrem Eğilmez, Honeywell Türkiye ve Orta Asya Kanal Pazarlama Müdürü Harun Özerkan, GSL Mühendislik Proje ve Satış Mühendisi Batur Urgan, MSC Otomasyon İş Geliştirme Yöneticisi Türker Şahin konuşmacı olarak yer alırken, yaptıkları sunumlarla dijitalleşme, enerji ve endüstriyel verimlilik, yapay zeka, dijitalleşmede haberleşme, karbon ayak izi, robotik otomasyon, akıllı üretim teknolojileri ve geleceğin fabrikaları gibi çeşitli başlıklarda katılımcıları bilgilendirdiler. Katılımcılar sunumların ardından merak ettiklerini sorma fırsatı yakalarken, sanayiciler ve dijitalleşme alanında hizmet veren firmalarla birebir görüşüp bilgi alma şansı buldu.