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Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı - Son Dakika
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Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarını kutladı. Erdoğan, basının tarafsızlık ilkesine bağlı kalarak gerçekleri aktarma misyonuyla toplumun doğru bilgiye ulaşma hakkını güvence altına aldığını belirtti. Ayrıca, gazetecilerin toplumun sesi, aynası ve vicdanı olduğunu vurgulayarak, basın özgürlüğüne, dürüst haberciliğe ve demokrasiye olan katkıları için teşekkür etti.

Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü\'nü kutladı
09.01.2024 - 09:52,
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Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Gazetecileri, haberin peşinden koşarken gerçekleri arayan, toplumu aydınlatan ve demokrasinin temel taşlarından biri olarak nitelendiren Başkan Erdoğan, gün dolayısıyla yayınladığı mesajında basın çalışanlarına "Tarafsızlık ilkesinden ödün vermeden, gerçekleri aktarma misyonunuzla, toplumun doğru bilgiye ulaşma hakkını güvence altına alıyorsunuz. Her bir haber, bir uyanışın başlangıcı ve toplumsal bilinçlenmenin yeni bir safhası olabilir ve bu süreçte sizlerin rolü çok büyüktür. Basın özgürlüğüne, dürüst haberciliğe ve demokrasiye olan katkılarınız için bu vesileyle sizlere bir kez daha teşekkür ediyorum. Sizler, toplumun sesi, aynası ve vicdanısınız; birer demokrasi kahramanısınız! Mesleğinizdeki başarılarınızın katlanarak devamını, daha nice yıllara aynı heyecan, sağlık, mutluluk ve huzur içinde sayfalar dolusu güzel hatıralara ulaşmanızı diliyorum; 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nüzü kutluyorum" diye seslendi.

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan'ın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayınlanan yazılı mesajı şöyle: "Gazeteciler, toplumun bilgiye ulaşmasında kilit bir rol üstlenmişlerdir. Özverili çalışmalarıyla da herkese örnektirler. Kamuoyunu bilgilendirme, halkın doğru haberlere ulaşması ile demokrasimizin temel direği olan basın özgürlüğünü korumak gibi çok önemli toplumsal bir görevleri vardır. Mesleklerinin zorluklarına rağmen, gerçeğin peşinden koşarak toplumu aydınlatıp bilinçlendiriyorlar ve birçok konuda toplumsal farkındalık oluşturuyorlar. Onlar, aynı zamanda toplumun sesi ve vicdanıdırlar. Çünkü haksız güçlülerle mücadelede, haklı güçsüzlerin sesi olma sorumluluğunu da taşıyorlar. O nedenle, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, gözü pek basın mensuplarının kahramanlıkları ile özverili çalışmalarını da hatırlatma ve takdir etme zamanıdır. Değerli gazeteciler, mesleğinizde sergilediğiniz etik değerler, tarafsızlık ilkesine bağlılık ve objektif habercilik anlayışınızla, demokratik bir toplum olmaya çok önemli bir katkı sağlıyorsunuz; demokrasinin temel taşlarından birisiniz. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü de kalemlerinizle şekillendirdiğiniz her kelimenin, toplumun bilinç ve vicdanında nasıl izler bıraktığını fark ettiğiniz çok özel bir zaman dilimidir. Mesleğinin zorluğunu, sorumluluğunu ve önemini en iyi bilenler olarak, sizleri yürekten kutluyor, emeklerinizin karşılığını fazlasıyla almanızı temenni ediyorum. Bu vesileyle, başarılarınızın artarak devamını diliyor, özverili çalışmalarınız için teşekkür ediyorum. Toplumun aydınlanmasında ve bilinçlenmesinde önemli bir rol oynayan sizler, demokrasimizin güvencesi ve özgür düşüncenin yılmaz savunucularısınız; halkın içinden çıkmış birer kahramansınız! Nice başarılarla nice yıllara ulaşmanız dileğiyle, gerçekler daima sizinle olsun; 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nüz kutlu olsun" - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı - Son Dakika


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