Denizlili şehidin ismi mezun olduğu okulda yaşatılacak

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde gittiği kutsal görevde 13 Mayıs 2021 tarihinde Ramazan Bayramı sabahı bölücü terör örgütü mensupları ile girilen çatışmada şehit düşen Denizlili Şehit Özel Harekat Polisi Veli Kabalay'ın ismi Aydın'ın Karacasu ilçesinde yaşatılacak.

Babasının görevi sebebiyle uzun yıllar Karacasu'da kalmıştı aile ve şehidimiz ilköğretim hayatını Karacasu'yu Sevenler İlköğretim Okulunda tamamlamıştı. Kabalay'ın anısına mezun olduğu bu okulda kütüphane oluşturuldu. Şehidin yakın arkadaşı ve aynı zamanda proje koordinatörü Hüseyin Oturaklı şehit adına 2. Kütüphaneyi açtıklarını belirtti. Birinci projede olduğu gibi bu proje de şehidin şehadete erdiği günün yıl dönümünde hizmete açıldı. Birincisi Şehidin eşi Şükran Kabalay'ın Denizli'de görev yaptığı okulda açılan kütüphanenin ardından Karacasu'da mezun olduğu okulda da şehidin anısına kütüphane açılırken düzenlenen açılış törenine Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüdaverdi Otaklı, Karacasu Belediye Başkan Yardımcısı Murat Büyükgümüş, şehidin anne babası Aysel-İsmail Kabalay, şehidin eşi Şükran Kabalay, kayınvalidesi ve kayınpederi Fatma-İbrahim Babuç, şehidin emaneti kızı Asel ve ablası Fatma Bölükbaş, Karacasu'dan arkadaşları ve ilçe protokolü katılım sağladı.

Saygı duruşu yapılıp İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Projenin koordinatörü Denizli İl Kültür ve Turizm Şube Müdürü Hüseyin Oturaklı açılış konuşması yaptı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Aşkın Güneş ve Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüdaverdi Otaklı'nın konuşmasının ardından şehidin kuzeni Gökalp İyilikci'nin yazdığı Şehadet Hırkası isimli şiir öğretmen Hakan Cik tarafından okundu. Konuşmalar ve şiirin okunması sırasında duygusal anlar yaşandı.

Konuşmalardan sonra kütüphanenin kurulmasına destek veren Mustafa Koruk, Uğur Çoban, Hüseyin Gümüş, Fehmi Koruk, Özer Şeviker, Sadettin Azılı, Sezer Şeviker ve Hüseyin Oturaklı'ya plaket takdim edildi.

İlçe Müftüsü Yunus Erdoğan'ın duasının ardından açılış kurdelesi kesildi. Şehidin fotoğrafları ve hayat öyküsünün de yer aldığı 5 bin kitaplık kütüphane misafirler tarafından gezildi ve şehidin adına oluşturulan ikinci kütüphane de tıpkı ilki gibi büyük beğeni topladı. Kütüphane girişinde şehidin adına oluşturulan köşede; şehidin emaneti 4 yaşındaki kızı Asel, babasının fotoğrafını öptü ve ardından kütüphaneden seçtiği kitabı inceledi. Başından sonunda duygu dolu geçen program kütüphanenin gezilmesi ve ikramlar ile sona erdi. - DENİZLİ