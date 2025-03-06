Denizlispor U19 Liderliğini Koruyacak

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- Denizlispor U19 liderliğini sürdürmek istiyor

DENİZLİ - TFF U19 Bölgesel Gelişim Ligi 3. Grup'ta liderliğini sürdüren Denizlispor U19 takımı, Bornova 1877 karşılaşmasından da galibiyetle ayrılmak istiyor.

TFF U19 Bölgesel Gelişim Ligi 3. Grup'ta 19. hafta itibarıyla 13 galibiyet, 2 beraberlik, 4 yenilgi alarak 41 puanla liderliğini sürdüren Denizlispor'da gözler 20. haftada Denizli'de oynanacak olan Bornova 1877 maçına çevrildi.

Müsabakaya Zafer Katrancı tesislerinde yapılan çalışmalarla devam eden yeşil-siyahlılarda moraller üst seviyede. Ligi ve Bornova 1877 maçını değerlendiren Teknik Sorumlu Muhsin Sezer, takım olarak verimli çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Büyük özveri ile çalışıyoruz. Çocukların hepsi büyük özveri gösteriyorlar. İyi çalışıyoruz. Bununla birlikte de maçlara iyi konsantre olmaya çalışıyoruz. Ama tabii ki de oynadığımız rakipler bize de aynı motivasyonla geldikleri için işimiz biraz daha zorlaşıyor. Bu hafta oynayacağımız Bornova alt sıralarda ama geçen hafta berabere kalmışlar. Bizim için kolay maç olmayacak. Zaten her maç zor "diye konuştu.

"3. devre 1 maç hariç hepsini evimizde oynayacağız"

Hedeflerinin grubu lider olarak tamamlamak olduğunu belirten Sezer, "Ama yine maçı kazanıp liderliği devam ettirmek istiyoruz. Amacımız Antalya'da yapılacak olan play-off'lara katılmak. Üçüncü devrede Kuşadası maçı hariç hepsini evimizde oynayacağız. Bu da bizi biraz daha avantajlı yapacak" ifadelerini kullandı.

Denizlispor - Bornova 1877 Sportif Yatırımlar A.Ş. maçı 8 Mart Cumartesi günü saat 12.00'de Zafer Katrancı Tesisleri'nde oynanacak.