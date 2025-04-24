Deprem Anında Bebekler İçin Canını Hiçe Sayan Hemşire

Deprem anında kendi canını hiçe sayarak bebeklerin yanında ayrılmayan hemşire o anları anlattı. Hemşire Ubeydullah Görmez, "Bizim birinci önceliğimiz çocukların canını korumak ve onları daha iyiye gitmesine vesile olmak olduğu için biraz da içgüdüsel olarak onlara yöneldim. Bebekler iyi olsun onlar için uğraştık" dedi.

İstanbul'da dün 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sırasında vatandaşlar büyük panik yaşarken, sağlık çalışanları Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde sağlık çalışanları tedavi gören bebeklerin yanından ayrılmadı. Bebek küvözlerini tutarak düşmelerini engelledi. Sağlık çalışanların öz verili çalışması deprem anında bir kez daha gözler önüne serildi.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof.Dr. Özgür Yiğit, "Afet anında deprem anında özellikle hastanelerin ayakta kalması sağlık çalışanlarımızın uygun, korunaklı hastanelerde çalışıyor olması çok önemli. Çam ve Sakura Şehir Hastanesi depremde çalışılabilecek deprem izalatorlü bir hastane. Dün biz hem ameliyathaneler de, hem yoğun bakımlarda hem diğer servislerde tüm tıbbi hizmetlere deprem anında ve depremden sonra devam ettik. Sağlık çalışanı insanın en zor anında insana yardım eden bir mesleğe sahip. Toplumun en zor anında onlara yardım eden meslekler. Dolayısıyla yine bunu bir kez daha gözlemlemiş olduk hep beraber. En zor anda kendi canını düşünmeden hastasını düşünen ona bir şey olmasın diye çaba sarf eden birilerini gördük. Kamerada görünen oydu ama onun gibi yüzlerce sağlık çalışanı vardı. Bir kez daha mesleğin değerini ortaya koymuş oldular" dedi.

Deprem esnasında beklerin yanından ayrılmayan hemşire Ubeydullah Görmez, "Böyle bir şeyin olmasını kimse istemez Allah'da bir daha göstermesin. Bizim birinci önceliğimiz çocukların canını korumak onları daha iyiye gitmesine vesile olmak olduğu için biraz da iç güdüsel olarak onlara yöneldim. Bebekler iyi olsun onlar için uğraştık. Sadece ben değil diğer ekip arkadaşlarımda benim gibi tepkiler verdi. Videonun sosyal medyada da yayılmasını beklemiyordum. Şaşkınlık içerisindeyim. Güzel bir şeye vesile olabildiysek ne mutlu bana. Allah bir daha yaşatmasın" Şeklinde konuştu. - İSTANBUL