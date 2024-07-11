Deprem Araştırmacısı: Balıkesir'de bir sonraki kırılma olabilir - Son Dakika
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Deprem Araştırmacısı: Balıkesir'de bir sonraki kırılma olabilir

Deprem Araştırmacısı: Balıkesir\'de bir sonraki kırılma olabilir

Deprem Araştırmacısı Ahmet Yakut, Afyonkarahisar'da meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki deprem sonrasında Balıkesir'in Bigadiç veya Sındırgı ilçelerinde bir sonraki kırılmanın olabileceğini söyledi. Yakut, bölgedeki kırılmamış noktalarda hala risk olduğunu belirtirken, şu an için büyük bir deprem ihtimalinin olmadığını ifade etti.

11.07.2024 09:39
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Deprem Araştırmacısı Ahmet Yakut, Afyonkarahisar'da sabah meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki deprem sonrasında dikkatleri Balıkesir'e çekti. Yakut, bir sonraki kırılmanın Balıkesir'in Bigadiç veya Sındırgı ilçelerinde meydana gelebileceğini söyledi.

Bu sabah Afyonkarahisar merkezli 4.4 büyüklüğündeki depremin ardından Deprem Araştırmacısı Ahmet Yakut, sosyal medya platformu üzerinden açıklamalarda bulundu. Yakut, "Bu deprem sonrası büyük bir deprem olabilir mi? O bölgedeki kırılmamış noktalarda halen risk var. Ama elimde öyle aman aman bir emare değişikliği yok. Bölge süreci böyle tamamlar ve artçılarla sönümlenir gibi gözüküyor. Tabii ki bölge önemli bir hat. Mesela şöyle bahsetmek gerekirse işte Çay depremi sonrası ya da Sultandağı depremi sonrası Akşehir Fay Zonu dediğimiz Konya Akşehir'den Balıkesir Savaştepe'ye uzanan alan önemli bir alan. 1970 yılındaki Gediz depremi sonrası bu hat 5.5 ile 6 arasında bir deprem üretecek. Bu bölgede Sındırgı, Bigadiç hattı bugün yaşanan deprem sonrası daha önemli hale gelmiş olabilir. Buraya dikkat etmek lazım. Dediğim gibi işte 4.5 ile 5.8 arası bir deprem ilerleyen süreçte yaşanabilir. Bu hemen olmaz, daha daha ilerleyen zamanlarda karşımıza çıkar. Sistematik olarak elimizde uzun tarih aralığında ya da yaşanan envanterler var. Fethiye- Burdur fay zonu ister istemez içeriye doğru ivmelenmeyi öğretti bize. Hem Akdeniz'deki derin depremler hem de yine oniki adalar açıklarında meydana gelen derin ve sığ depremler bize gösterdi ki Anadolu altına ilerleyen Akdeniz tabanı, Antalya'dan yukarı Eskişehir'e kadar bir baskı yapıyor. 2000 ve 2002 yıllarındaki Sultandağı ve Çay depremleri sonrası Afyon merkez ve Konya Doğanhisar uzantısının yanı sıra özellikle Balıkesir Sındırgı, Bigadiç, Savaştepe bu kısımlar baskıdan etkilenebilir. Önemli hale gelmiş gibi gözüküyor" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Deprem Araştırmacısı: Balıkesir'de bir sonraki kırılma olabilir - Son Dakika

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