Deprem Gerçeğini Unutmayalım: Harekete Geçme Zamanı Geldi

Marmara Depremi'nin üzerinden 26 yıl geçtiğini belirten Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Yönetim Kurulu, "Deprem gerçeğini unutmamalıyız. Artık harekete geçme zamanı geldi de geçiyor" dedi.

Depremlerin, Türkiye'nin jeolojik yapısının bir sonucu olarak her an yaşanabileceğine dikkat çekilen açıklamada, Güney Marmara Şube Başkanı Mehmet Yıldız, "Türkiye'nin bulunduğu coğrafya gereği deprem başta olmak üzere, sel, taşkın, heyelan, kaya düşmesi, obruk, kuraklık, fırtına, hortum, aşırı sıcaklık ve yangın gibi birçok afetin tehdidi altındayız. Bu sebeple afetlere karşı bilinçli, hazırlıklı ve dirençli bir toplum oluşturmak temel sorumluluğumuzdur" dedi.

"Afet risk azaltma manifestosu hazırlanmalı"

Başkan Mehmet Yıldız, afet yönetiminde sadece kriz anlarında değil, risk azaltma ve zarar önleme odaklı proaktif bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğini vurguladı. Yıldız konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu manifestonun; halkın yerel yönetimlerle birlikte katılımcı bir şekilde şehirlerini planlaması, sürdürülebilir kentleşmenin sağlanması, akılcı imar mevzuatıyla güvenli yapılaşma, afet risklerinin bilimsel analizlerle modellenmesi ve güçlü bir kurumsal yapılanma hedeflerini içermesi gerekiyor. Yeni kurulacak bakanlık yapılanması ile bu sorunların önüne geçilebilir. Ayrıca afet, imar ve çevre suçlarına yönelik caydırıcı yasal düzenlemeler yapılması, yerleşim alanlarının jeolojik-jeoteknik etütlerle değerlendirilmesi, Coğrafi Bilgi Sistemleri üzerinden bütünleşik afet risk analizlerinin hazırlanması gerekir. Başta Bursa Valiliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri olmak üzere ilgili ve sorumlu tüm kurumlar ile vatandaşlarımıza şu soruyu yöneltiyoruz; "Hep birlikte başarabiliriz, sizce de zamanı gelmedi mi?" - BURSA