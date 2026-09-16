Deprem sonrası restorasyonu tamamlanan Kahramanmaraş Kalesi yeniden ziyarete açıldı

Haber: Kurtuluş KARAASLAN

(KAHRAMANMARAŞ) - Kahramanmaraş'ın tarihine ve kültürel hafızasına tanıklık eden, kentin simge yapılarından Kahramanmaraş Kalesi'nde deprem sonrası yürütülen restorasyon çalışmaları tamamlandı.

Restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından düzenlenen açılış törenine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ve bazı belediye başkanları katıldı.

Öztunç, törende yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş Kalesi'nin kentin tarihi açısından taşıdığı öneme dikkati çekti.

Öztunç, "Üzerinde bulunduğumuz bu kale Geç Hitit dönemine ait olan ve çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapmış bir kale. Ama buranın en önemli özelliği işgal altındayken bayrağımızın göklere çekildiği ve Kurtuluş Savaşı'mızın sembolü olmuş bir yer olmasıdır" dedi.

Restorasyon çalışmalarından dolayı Bakan Ersoy'a teşekkür eden Öztunç, Germanicia Antik Kenti için de çağrıda bulundu.

"GERMANICIA'NIN GÜN YÜZÜNE ÇIKMASI İÇİN DAHA BÜYÜK EMEK VERİLSİN"

Öztunç, "Bir de ricam var. Germanicia gerçeğimiz var Sayın Bakanım. Gaziantep'te Zeugma var ama bizde o kadar çok Germanicia'ya ait mozaik var ki. Kahramanmaraş'ın ekonomik ve kültürel geleceğine yönelik de büyük bir çalışma yapmış oluruz" ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un bu konulardaki hassasiyetini bildiklerini belirten Öztunç, "Eğer bu konuda da Kahramanmaraş'a destek olursanız ve Germanicia'nın gün yüzüne çıkması için daha büyük emek verirseniz bütün Kahramanmaraşlılar adına size bir kez daha teşekkür ederiz" diye konuştu.

ERSOY: "KALEMİZİ YENİDEN ZİYARETE AÇIYORUZ"

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy da törende yaptığı konuşmada, 6 Şubat depremlerinin ardından bölgede hasar gören tarihi ve kültürel yapıların yeniden ayağa kaldırılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Depremde zarar gören kültür varlıkları, vakıf eserleri ve müzelerde gerçekleştirilen inşa, ihya ve restorasyon çalışmalarına değinen Ersoy, Şekerli, Saraçhane, Acemli, Hacı Veli Bey ve Bektutiye camilerinin de yeniden açıldığını belirtti.

Ersoy, Kahramanmaraş Kalesi'nin kentin kurtuluş mücadelesindeki yerine işaret ederek, "Şimdi Maraş'ın İstiklal Madalyası ve kahraman unvanıyla taçlandırılan kurtuluş mücadelesinin, vatan ve bayrak aşkının, mukaddes bağlılığının simgesi olan kalemizi yeniden ziyarete açıyoruz" diye konuştu.

"TARİHİ VE KÜLTÜREL MİRASI GELECEK NESİLLERE AKTARACAĞIZ"

Türkiye'nin tarihi ve kültürel mirasına sahip çıkmaya devam edeceklerini belirten Ersoy, "Türkiye Yüzyılı'nı yalnızca yeni eserler inşa ederek değil, geçmişimizi yürekten sahiplenerek, bize emanet edilen tarihi ve kültürel mirası koruyarak, ihya ederek ve gelecek nesillere aktararak inşa edeceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından Bakan Ersoy ve protokol üyeleri açılış kurdelesini kesti. Restorasyonu tamamlanan tarihi Kahramanmaraş Kalesi, resmi açılışın ardından yeniden ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.