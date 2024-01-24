Depremde enkaz altında kalan cep telefonu tamircisi iş başı yaptı

Malatya'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan iş merkezinin enkazında 17 gün ekipmanlarına ulaşmaya çalışan cep telefonu tamircisi Kasım Felek 9 ay sonra iş başı yaptı. Aylar sonra da olsa iş yapabildiği için mutlu olduğunu belirten Kasım Felek, deprem nedeniyle zor günler yaşadıklarını söyledi.

Malatya'da, Dabakhane Mahallesi'nde bulunan Evliyaoğlu iş merkezi Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 büyüklüğündeki ilk depremin 9'uncu saniyesinde yıkıldı. Yıkılan iş merkezinin enkazı altında kalan bekçi 65 yaşındaki Ramazan Tut hayatını kaybederken, Tut'un cenazesine ise 9 gün sonra ulaşıldı.

Bölgede arama kurtarma çalışmalarını günlerce yerinde takip eden iş merkezi esnaflarından Kasım Felek AFAD ekipleri ile birlikte Ramazan Tut'u kurtarmak için yoğun çalışma yürütüldüğünü belirterek, ekipmanlarının bir kısmına ise depremin 17'inci gününde ulaşabildiklerini kaydetti.

"Ekipmanlarımıza ulaşmak için 17 gün enkaz başında bekledik"

Depremler nedeniyle zor günler yaşadıklarını aktaran esnaf Felek, konteynerde de olsa 9 sonra iş yapabildiklerini için mutlu olduklarını belirterek, "Kent merkezinde 23 yıldır esnaflık yapıyorum. 7.7 büyüklüğündeki ilk depremlerde işyerimizin bulunduğu han yıkıldı. Üzerinde yaklaşık bir yıl geçen depremin izleri hala mevcut. Depremlerde maalesef çok fazlada can kaybımız oldu. İlk depremin hemen ardından iş yerimizin durumunu öğrenmek için bölgeye geldik ve iş merkezinin yıkılmış olduğunu ve han da bekçi olarak görev yapan 65 yaşındaki Ramazan Tut'un enkaz altında kaldığını öğrendik. AFAD ekipleri ile birlikte Ramazan Tut'u kurtarmak için yoğun bir çalışma yapıldı 9 gün sonra Tut'un cansız bedenine ulaşıldı. Bekçi ağabeyimizin defin işlemleri sonrasında enkaz başında beklemeye devam ettik. Toplamda 17 gün enkaz başında bekleyerek ekipmanlarımıza ulaşmaya çalıştık. Ekipmanlara ulaştığımızda ise kullanılamaz halde olduklarını gördük" dedi.

İki aydır kendi imkanları ile oluşturdukları konteyner işi yerinde ekmek mücadelelerini sürdürdüklerini kaydeden esnaf Kasım Felek, kent merkezinin yeniden ayağa kaldırılması için Emlak konut tarafından yoğun bir çalışmanın sürdürüldüğüne vurgu yaparak, gelecek için umutlu olduklarını söyledi. - MALATYA