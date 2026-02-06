Depremde eşini ve kızını kaybeden Bafralı baba: "Cenazelerini bulduğumuzda sevindik" - Son Dakika
06.02.2026 13:07  Güncelleme: 13:09
"Asrın Felaketi" olarak adlandırılan 6 Şubat depremlerinde Adıyaman'da hayatını kaybeden öğretmen Dilek Çelebi ile kızı İkra Çelebi, depremin yıldönümünde Samsun'un Bafra ilçesinde dualarla anıldı.

"Asrın Felaketi" olarak adlandırılan 6 Şubat depremlerinde Adıyaman'da hayatını kaybeden öğretmen Dilek Çelebi ile kızı İkra Çelebi, depremin yıldönümünde Samsun'un Bafra ilçesinde dualarla anıldı. Geride kalan acılı eş ve baba Ümit Çelebi'nin sözleri ise yürekleri dağladı.

Deprem gecesini anlatırken konuşmakta güçlük çeken Ümit Çelebi, cenazelerine ulaşabildikleri için hissettiklerini şu sözlerle dile getirdi: "Herkes bizim çok üzüldüğümüzü sanıyor ama biz sevindik. Çünkü cenazelerini bile bulamayan çok insan vardı."

Gözlerini her kapattığında kızını rüyalarında gördüğünü söyleyen Çelebi, eşini ise "20 yıllık dostum, hayat arkadaşım" sözleriyle anlattı.

5 Şubat'ı 6 Şubat'a bağlayan geceyi hiç unutamadığını vurgulayan Çelebi, sosyal medyada gezinirken Kahramanmaraş merkezli 7.6 büyüklüğündeki deprem haberini gördüğünü, o anda eşinin ve kızının Adıyaman'da olduğunu hatırladığını ifade ederek, "Maraş oraya çok yakındı. Eşimi, kardeşlerini aradım ama kimseye ulaşamadım. Teyzesine ulaştım ve durumu öğrendim. Apar topar yola çıkmaya çalıştım ama baygınlık geçirmişim. Yollar kapalıydı, ulaşmamız iki gün sürdü" dedi.

Depremden kısa süre önce kızıyla yaptığı son konuşmayı da paylaşan Çelebi, "Yaklaşık iki gün önce beni aramış ve çok özlediğini söylemişti. Ödevlerini bitirdiğini, artık rahat edeceğini anlatmış ve yeni aldığı kıyafetlerini göstermişti" sözleriyle o anları aktardı.

Eşi ve kızının birbirine çok bağlı olduğunu ifade eden Ümit Çelebi, "Hiç ayrılmazlardı. Eşim kızımız için 'O benim yol arkadaşım' derdi. Öyle de oldu zaten" diye konuştu. Yaşananların insanın gücünü nasıl sınadığını anlatan Çelebi, "Birisi bana böyle bir şey yaşayacaksın deseydi, binayı tek başıma kaldırırım derdim. Ama olmuyormuş. Bir çakıl taşını bile kaldıramıyorsun" ifadelerini kullandı.

Eşi ve kızının anısını yaşatmak için verdikleri mücadeleye de değinen Çelebi, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'ın desteğiyle, eşinin görev yaptığı okulun bulunduğu sokağa Dilek ve İkra Çelebi'nin adlarının verildiğini söyledi. Çelebi, "İsimlerinin yaşatılması, anılmaları bizi mutlu ediyor. Aksi olduğunda sanki onları yok saymışız gibi hissediyorum" şeklinde konuştu.

Her gün kızıyla konuşur gibi nasihat verdiğini belirten Ümit Çelebi, "Öldüklerini biliyorum ama sanki hala buradaymış gibi geliyor. Dünyadan beklentimi düşürdüm. Tek hayalim bir gün onlara yeniden kavuşmak. Beni ayakta tutan da bu" sözleriyle duygularını dile getirdi.

Samsun'un Bafra ilçesi Şehit Burak Perçin İlkokulu'nda görevli öğretmen Dilek Çelebi(43), kızı İkra Çelebi(11) ile tatil için gittiği Adıyaman'daki ailesinin yanında depreme yakalanmış, yıkılan binanın altında kalan anne ve kızı hayatlarını kaybetmişti. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Doğal Afetler, Adıyaman, Çelebi, Samsun, Yerel, Bafra, Baba, Son Dakika

