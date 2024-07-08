Depremde yaşadıkları acıyı 'ikinci bahar' dedikleri Eskişehir'de unutmaya çalışıyorlar - Son Dakika
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Depremde yaşadıkları acıyı 'ikinci bahar' dedikleri Eskişehir'de unutmaya çalışıyorlar

Hatay'daki deprem sonrası Eskişehir'e gelen Taha Güler, Odunpazarı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde çalışarak yaşamını sürdürüyor. Güler, çocuk yaşta babasını kaybetmesi ve ilk eşinin faili meçhul kadın cinayetine kurban gitmesiyle zorlu bir hayat geçirdiğini belirtti.

08.07.2024 19:47
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Depremde yaşadıkları acıyı 'ikinci bahar' dedikleri Eskişehir'de unutmaya çalışıyorlar

Çocuk yaşta babasını kaybeden mobilya ustası Taha Güler'in ilk eşi faili meçhul kadın cinayetine kurban gitti

Hatay'daki deprem sonrası yeni eşi ve 4 çocuğu ile Eskişehir'e gelen Güler, Odunpazarı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalışarak yaşamını sürdürüyor

ESKİŞEHİR - Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay'dan ailesiyle Eskişehir'e gelen 52 yaşındaki Taha Güler, Odunpazarı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalışarak yaşamını sürdürüyor

Çocuk yaşta babasını kaybeden Taha Güler, evinin geçimini sağlamak amacıyla hem ilkokula gitti hem de bulduğu işlerde çalışarak ev ekonomisine destek oldu. Aradan gecen yılların ardından mobilya sektöründe usta olan Güler, evlendi ve iki oğlu ve bir kız babası oldu. Temizlik işçisi Güler, 24 Ocak 2018'de ilk eşinin sabah saatlerinde işe gitmek için evden ayrıldığını ve bir daha dönmediğini belirterek, "Eşimin cesedini 4 gün sonra sahil kenarında bulduk. Yapılan araştırmalar ve soruşturmalar sonucunda hiç bir sonuç alamadım. Mahkemenin de takipsizlik kararı vermesi bizi çok yaraladı. Eşim faili meçhul kadın cinayetine kurban gitti." dedi.

"Eskişehir'de ailemle birlikte ikinci baharı yaşıyorum"

Depremin ardından ailesi ile birlikte Eskişehir' geldiklerini ifade eden Güler, şöyle konuştu:

"Eskişehir'e geldik. Bir ev bulduk. Eşyalarımız olmadığı için sağ olsunlar Büyükşehir ve Odunpazarı belediyeleri tarafından eşya yardımında bulundu. Yaklaşık 6 ay kaymakamlık ve belediyelerin yardımı ile ayakta durmaya çalıştık. Yaş sınırından dolayı kendi mesleğim olan mobilya sektöründe iş bulamadım. CHP Odunpazarı İlçe Başkanı Rahmi Çınar ile görüştüm, durumumu anlattım. 4 çocuk bir anne 5-6 nüfusluyuz; artık dayanacak gücüm kalmadığını kendine ilettim. Yardımcı oldular. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt bana iş verdi. Çinlilerin bir sözü var. 'Bana balık verme, balık tutmayı öğret'. Bize nereye kadar yardım edebilirlerdi. Ben de kendi emeğimle kazanıp ailemin ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına çalışıyorum. Sokakları, caddeleri temizliyorum. Eskişehir'de ailemle birlikte ikinci baharı yaşıyorum."

Taha Güler, Odunpazarı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü yöneticilerinin her zaman yanında olduğunu belirterek, "Vatandaşlarımız ellerini biraz taşın altına koymalarını rica ediyoruz. Elbette ki bizim görevimiz çevreyi temiz tutmak, ancak vatandaşlarımız yere atılmaması gereken şeyleri poşete koyup çöp kutusuna atabilirler." dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Depremde yaşadıkları acıyı 'ikinci bahar' dedikleri Eskişehir'de unutmaya çalışıyorlar - Son Dakika

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