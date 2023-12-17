 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Depremde yıkılan kafe, 4 ay sonra açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Depremde yıkılan kafe, 4 ay sonra açıldı

Hatay'da depremde yıkılan bir kafe, 4 ay sonra sahipleri tarafından açıldı. Kafe açılışı, deprem nedeniyle ertelenen sahipleri tarafından gerçekleştirildi.

Depremde yıkılan kafe, 4 ay sonra açıldı
17.12.2023 - 10:08,
Abone Ol

Hatay'da kardeşi ve ortağıyla 6 Şubat'ta kafe açmayı düşünen Özkan Akar, 6 Şubat'ta kafenin açılışını yapamadan yıkıldı. Hayalinden vazgeçmeyen Akar, depremden 4 ay sonra kafeyi açtı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da birçok işyeri ve evler yıkılmıştı. Hatay'da bir yanda enkaz çalışmaları devam ederken bir yandan da insanlar hayata tutunmaya çalışıyor. Defne ilçesine bağlı Çekmece Mahallesi'nde kafe açılışına hazırlanan Özkan Akar, hastalandığı için açılışı 6 Şubat'a erteledi. Kafe açma hayaliyle yaşayan Akar, deprem şokuyla hüsrana uğradı. Depremde bütün emekleri yok olan Akar, hayalinden vazgeçmeyerek depremden 4 ay sonra kafenin açılışını yaptı. Akara, kafe açma hayalini ailesinin ve dostların yardımıyla gerçekleştirdi. Kafenin vergi levhasına pazartesi sahip olacakken deprem meydana geldi.

Kafe açılışının heyecanından dolayı uyuyamayan Özkan Akar, hastalandığı için açılışı 6 Şubat'a ertelediğini belirterek "Kafe açılışı 6 Şubattı. Maalesef uyandığımızda yerle bir olmuştu. 20 yıl yurtdışında çalıştım ve yaşadım. Sadece hayalimi gerçekleştirmek istedim. Burası yıkıldıktan 4 ay sonra eski zenginler mahallesi olarak geçen yerde kafeyi açtım. Perşembe günü vergi levhasını sundum. Pazartesi günü kontrole geleceklerdi. Pazartesi deprem oldu. Hiçbir şekilde para almadım" dedi.

Depremde kafe yıkıldıktan sonra ne yapacağını bilemediğini söyleyen, Yusuf Ördek, "Bir arazi var ama bomboş bir yer. Oraya kafe açacağız ama herkeste olduğu gibi maddi sıkıntılarımız vardı. Biz gerçekten şu anda açtığımız yeri ellerimizle yaptık. Oranın elektriğini, suyunu, kaynağını ve cam takmasını yaptım ama işlerden anlamıyoruz. Bu işleri de sosyal medyadan baka baka ellerimizle yaptık" şeklinde konuştu.

"Ayakta durmaya çalışıyoruz"

Açılış günü her şeyini kaybettiğini ifade eden kız kardeş Gülcan Akar, "Yeniden toparlanmak için buradayız. Her şeyimizi yıkılmış ve paramparça olabilir. Ayakta durmaya çalışıyoruz. Kardeşlerime destek olmak için buradayım. Onlar için buradayım. İnşallah küllerimizden doğacağız" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Özkan Akar, Deprem, Hatay, Son Dakika

Son Dakika Yerel Depremde yıkılan kafe, 4 ay sonra açıldı - Son Dakika


11:15
İsrail ordusu Cibaliye mülteci kampını vurdu! Saldırıda 36 Filistinli hayatını kaybetti İsrail ordusu Cibaliye mülteci kampını vurdu! Saldırıda 36 Filistinli hayatını kaybetti
11:03
Bakan Göktaş: 2 bin 392 engelli vatandaşın ataması yapılacak Bakan Göktaş: 2 bin 392 engelli vatandaşın ataması yapılacak
10:55
Serenay Sarıkaya'dan Mert Demir itirafı: Evet o bendim Serenay Sarıkaya'dan Mert Demir itirafı: Evet o bendim
10:47
Asgari ücrette ikinci toplantı yarın! Pazarlığın yüzde 38 zam üzerinden başlaması bekleniyor Asgari ücrette ikinci toplantı yarın! Pazarlığın yüzde 38 zam üzerinden başlaması bekleniyor
10:19
ABD'yi ayağa kaldıran skandal! Kongre binasında eşcinsel ilişkiye girip video çekmişler ABD'yi ayağa kaldıran skandal! Kongre binasında eşcinsel ilişkiye girip video çekmişler
10:07
Libya açıklarında göçmen teknesi battı: 61 kişi hayatını kaybetti Libya açıklarında göçmen teknesi battı: 61 kişi hayatını kaybetti
09:36
Ceyda Düvenci ile 8 yıllık evliliğini bitiren Bülent Şakrak, doğayla iç içe yaşamaya başladı Ceyda Düvenci ile 8 yıllık evliliğini bitiren Bülent Şakrak, doğayla iç içe yaşamaya başladı
09:05
Uzaklaştırma kararı biten adam, ev basıp 4 çocuğunun annesini katletti Uzaklaştırma kararı biten adam, ev basıp 4 çocuğunun annesini katletti

Son Dakika
11:15 İsrail ordusu Cibaliye mülteci kampını vurdu! Saldırıda 36 Filistinli hayatını kaybetti
11:03 Bakan Göktaş: 2 bin 392 engelli vatandaşın ataması yapılacak
10:55 Serenay Sarıkaya'dan Mert Demir itirafı: Evet o bendim
10:47 Asgari ücrette ikinci toplantı yarın! Pazarlığın yüzde 38 zam üzerinden başlaması bekleniyor
10:19 ABD'yi ayağa kaldıran skandal! Kongre binasında eşcinsel ilişkiye girip video çekmişler
10:07 Libya açıklarında göçmen teknesi battı: 61 kişi hayatını kaybetti
09:36 Ceyda Düvenci ile 8 yıllık evliliğini bitiren Bülent Şakrak, doğayla iç içe yaşamaya başladı
09:05 Uzaklaştırma kararı biten adam, ev basıp 4 çocuğunun annesini katletti
09:02 Osman Gökçek'in sözleri Meclis'te tansiyonu yükseltti: Babasını görevden alanlar oğlunu alkışlıyor
08:43 72 ilde dev operasyon! Ruhsatsız silah taşıyan 1558 kişi gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2023 11:45:25. #1.11#
SON DAKİKA: Depremde yıkılan kafe, 4 ay sonra açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement