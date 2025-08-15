Depremden Sonra İki Köpek Yeniden Bir Arada

Kahramanmaraş merkezli depremler sebebiyle Ankara'ya getirilen ve uzun süre ayrı kalan 2 köpeğin dostluğu, evli çiftin ikisini de sahiplenmesiyle aynı evde devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden önce Hatay'da aynı sokakta büyüyen 2 köpek, sahiplerinin imkanı olmadığından dolayı Ankara'da bir barınağa getirildi. Depremlerden sonra bölgeden bir köpek sahiplenmek isteyen Yılmaz ailesi, 2 köpeğin Ankara'ya geldiğini öğrenince birini sahiplendi. İmkanlarından dolayı o dönem sadece bir köpeği sahiplenen aile, 2 yıl sonra diğer köpeği de sahiplenmeye karar verdi. Depremzede 2 köpek, yıllar sonra Yılmaz çiftinin sahiplenmesiyle yeniden aynı evde buluştu. Yılmaz ailesinin, 'Oğluş' ve 'Latte' adını verdiği 2 köpeğin karşılaşma anını paylaştığı video ise sosyal medyada büyük ilgi gördü.

"Oğluş'u sahiplenmeye gittiğimizde kardeşiyle geldiğini öğrendik"

Sahiplerinin deprem bölgesinde köpeklere bakamadığı için Ankara'ya gönderdiklerini dile getiren Mehmet Furkan Yılmaz, "Sahipleri 'Bu köpekleri Ankara'ya götürürseniz, Ankara'da güzel yuva bulabilirseniz çok mutlu oluruz' diye buraya göndermişler. Biz o zaman Oğluş'u niyetlenmiştik sadece. 2 köpek geldiğini sonradan öğrendik. Oğluş bir barınak aracılığıyla buraya geliyor ve o barınakta 'biz sahipleneceğiz' dediğimizde bir tane de kardeşi olduğunu öğrendik" dedi.

"Eskisi gibi beraber büyürler diye düşündük"

O zaman 2 köpeği sahiplenecek imkanı olmadığından bahseden Yılmaz, "Ben o zaman 1+1 evde yaşadığım için sadece Oğluş'u sahiplendik. Latte'yi de Hatay'a göndereceklerini söylediler bize. Zaten oradaki sahipleri de durumları düzelince 'Latte'ye tekrar burada bakabiliriz' demişler. Aradan 2 sene geçtikten sonra biz Latte'nin gitmediğini öğrendik. Biz de, 3+1 eve geçince Latte'yi de aldık. İkisi eskisi gibi sokakta beraber büyümüşler, beraber gezmişler, tozmuşlar. Beraber büyürler diye düşündük" şeklinde konuştu.

"Latte biraz travmatik bir köpek"

Latte'nin ilk geldiğinde ürkek ve yıpranmış olduğunu aktaran Yılmaz, "Latte biraz travmatik bir köpek. Tabii 2 sene bir barınak süreci var. O süreçte çok fazla köpekle beraber yaşadığı için de biraz ürkekliği vardı. Ama Oğluş'un bu heyecanlı tutumu falan sonra beraber alıştılar. Latte de artık Oğluş gibi bizim evimizin üyesi. Bazen diyorlar 2 köpek evde zor değil mi diye. Bir köpek gezdiriyorduk, bir köpeğe bakıyorduk. Şu an 2 köpeğe bakıyoruz. Sadece bir rakamı var arada" - ANKARA