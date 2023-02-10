Depremin merkez üssünden dehşete düşüren görüntüler: Dağ yarıldı, yüksek gerilim hattı direkleri devrildi - Son Dakika
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Depremin merkez üssünden dehşete düşüren görüntüler: Dağ yarıldı, yüksek gerilim hattı direkleri devrildi

10.02.2023 10:20

Depremin merkez üssünden dehşete düşüren görüntüler: Dağ yarıldı, yüksek gerilim hattı direkleri devrildi Mahalle muhtarı o anları anlattı: "68 yaşındayım, ilk defa böyle bir şey gördüm. Bu korkunç bir şey" 7.

Depremin merkez üssünden dehşete düşüren görüntüler: Dağ yarıldı, yüksek gerilim hattı direkleri devrildi

Mahalle muhtarı o anları anlattı: "68 yaşındayım, ilk defa böyle bir şey gördüm. Bu korkunç bir şey"

KAHRAMANMARAŞ - 7.6 şiddetindeki depremin merkez üssü olan Elbistan'da depremin başladığı yer olarak belirtilen Gözpınar mahallesindeki dağ yarıldı, yüksek gerilim hatlarının direkleri devrildi.

Geçtiğimiz pazartesi günü merkez üssü Elbistan olan 7.6 büyüklüğündeki deprem adeta ilçeyi yıkıp geçti. Depremin başladığı yer olarak belirtilen Gözpınar Mahallesi'nde dağ yarılırken, dehşete düşüren görüntüleri Haber Ajansı görüntüledi. Yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda 25 metre genişliğinde yarılan dağın üzerinde bulunan yüksek gerilim hattı direkleri de devrildi.

"68 yaşındayım, şimdiye kadar böyle bir şey görmedim"

O anları anlatan Gözpınar Mahalle Muhtarı Kasım Kol, "Sabah 4.30 civarında bir sarsılma oldu. Sabah saatlerinde tedirginlik oldu ama mahallemizde Bir şey olmadı. O gün saat bir buçuk gibi Deprem bizi tam vurdu. Gördüğünüz gibi daha yarıldı ve evler bayağı hasar gördü. Bu durumda kimse evlerinde yatmıyor. Taziye evinde ve köy kahvehanesinde kalıyoruz. Şu an perişanız. Deprem anında kendimizi zar zor dışarı fırlattık. Ardından mahallemizde bir sorun olup olmadığını kontrol etmek için gezdik. Çok şükür bir can kaybımız yok ama evlerde hasar var. 68 yaşındayım ve daha önce böyle bir şeyle hiç karşılaşmadım. Bazen ufak tefek sarsıntılar oluyordu ama böylesini ilk defa gördüm. Çok korkunç bir olay. İnşallah tekrar olmaz. Burası tarlaydı ve önceleri ekim yapıyorduk. Burası deprem öncesine kadar bir tarlaydı. Deprem burayı bu şekilde vurup geçmiş. Tam detayını bilmiyorum ama depremin merkez üssünün burası olduğunu söylüyorlar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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Depremin merkez üssünden dehşete düşüren görüntüler: Dağ yarıldı, yüksek gerilim hattı direkleri devrildi Depremin merkez üssünden dehşete düşüren görüntüler: Dağ yarıldı, yüksek gerilim hattı direkleri devrildi Şirket ve STK'ların deprem bölgesine yardımları hız kesmeden sürüyor Şirket ve STK'ların deprem bölgesine yardımları hız kesmeden sürüyor

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Son Dakika Yerel Depremin merkez üssünden dehşete düşüren görüntüler: Dağ yarıldı, yüksek gerilim hattı direkleri devrildi - Son Dakika

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