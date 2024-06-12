Depremin Vurduğu Osmaniye'de Konteyner Kentte Spor Sahaları Yapılacak - Son Dakika
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Yerel

Depremin Vurduğu Osmaniye'de Konteyner Kentte Spor Sahaları Yapılacak

Osmaniye'de depremzede vatandaşların hayata tutunabilmeleri için konteyner kentte çok amaçlı açık alan spor sahaları inşa edilecek. Sahalar, gençlik merkezi etkinlikleri, spor etkinlikleri ve turnuvalara ev sahipliği yapacak. Ayrıca çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

12.06.2024 13:24
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Depremin vurduğu Osmaniye'de konteyner kentte yaşayan vatandaşların yararlanabileceği çok amaçlı açık alan spor sahaları yapılacak.

Osmaniye'de depremzede vatandaşların hayata tutunabilmeleri için yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından depremzede vatandaşların yaşadığı konteyner kentlere; depremzedeler için voleybol, basketbol, badminton sahaları ve kondisyon aletleri gibi spor alanlarının yer alacağı sahalar inşa edilecek. Bu sahalar, yaz boyunca düzenli olarak gençlik merkezi etkinlikleri, spor etkinlikleri ve turnuvalara ev sahipliği yapacak.

Çocukların depremin psikolojik etkilerinden kurtulması ve bir nebze de olsa depremin etkisinden uzaklaşabilmeleri için çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini söyleyen Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Çebi, "Çocuklarımızın, gençlerimizin yüzünde bir nebze de olsa gülümsemeye sebep olmak için buradayız. Yapacağımız etkinlikler çocukları mutlu edecek. Onlar mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz" dedi.

Etkinlikler arasında müzik, yüz boyama, resim, akıl-zeka oyunları, sokak oyunları, voleybol, badminton, basketbol ve mini futbol gibi aktiviteler ve turnuvalar yer alacak. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Depremin Vurduğu Osmaniye'de Konteyner Kentte Spor Sahaları Yapılacak - Son Dakika

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