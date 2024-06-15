Depremin yaralarının sarıldığı Hatay'da bayram alışverişi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Depremin yaralarının sarıldığı Hatay'da bayram alışverişi

Hatay'da depremin yaralarının sarıldığı Uzun Çarşı'da afetzede vatandaşlar, Kurban Bayramı alışverişini gerçekleştirdi. Eski günleri aratmayan görüntülerin ortaya çıktığı çarşıdaki kalabalık, afetzede esnafa ve vatandaşlara moral verdi.

15.06.2024 08:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Depremin yaralarının sarıldığı Hatay'da afetzede vatandaşlar, bayram alışverişini her bayram olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da Uzun Çarşı'da yaptılar. Eski günleri aratmayan görüntülerin ortaya çıktığı çarşıdaki kalabalık afetzede esnafa ve vatandaşa moral verdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yerle bir olan Hatay'da asrın felaketinin yaraları sarılmaya devam ediyor. Depremde zarar gören ticaretin merkezi konumunda olan Antakya'daki tarihi Uzun Çarşı'da bir yandan inşa işlemleri devam ederken bir yandan da enkaza dönen çarşıdaki iş yerlerinde alış veriş devam ediyor. Hataylılar, her bayram olduğu gibi Kurban Bayramı alışverişi içinde tarihi uzun çarşıyı tercih etti. Eski günleri aratmayan görüntülerin ortaya çıktığı çarşıdaki yoğunluk hem vatandaşlara hem de esnafa moral oldu.

"Güzel yani fiyatlarda uygun kalabalıktan geçemiyoruz"

Depremzede Yasemin Yılmaz, fiyatların uygun olduğunu dile getirerek, "Bayram alışverişi, Babalar Günü alışverişi iyi gidiyor. Güzel yani fiyatlarda uygun kalabalıktan geçemiyoruz zaten kalabalıkta çok iyi şahane birbirimize çarpıyoruz o kadar" dedi,

"Eski günlerdeki gibi diyebilirim, kalabalık ama insanlar halen üzgün"

Uzun Çarşı esnafı Ahmet Özgün, çarşıdaki kalabalığın deprem öncesindeki gibi olduğunu belirterek, "Eski günlerdeki gibi diyebilirim, kalabalık ama insanlar halen üzgün. Buruk yani bu bayram da iyi geçiyor sadece şunu söylemek istiyorum memleketimizde bayram var ama kimi kesimlerde hüzünlü kimi kesimlerde sevinçli. Malum depremden dolayı hepimiz üzgünüz buruk bir bayram geçiriyoruz, ben de maalesef sevdiklerimi kaybettiğim için bayram benim için hüzünlü geçiyor. Şehir dışında olan arkadaşlarımızın, dostlarımızın ve herkesin bayramını kutluyorum" dedi.

Memleketinde olduğu için mutlu olduğun dile getiren esnaf Serkan Karabiber, "Eski bayramlar olmasa da biz yine halimize şükredip yolumuza devam ediyoruz memleketimizdeyiz sonuç itibariyle rahatız, mutluyuz ve huzurluyuz." şeklinde konuştu. - HATAY

Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Deprem, Hatay, Yerel, Yaşam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Depremin yaralarının sarıldığı Hatay'da bayram alışverişi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:09 İl il bayram namazı saatleri En erken Iğdır’da, en geç İzmir’de kılınacak İl il bayram namazı saatleri! En erken Iğdır'da, en geç İzmir'de kılınacak
08:31 Yola çıkacaklar dikkat İstanbul’dan çıkışlar durma noktasına geldi Yola çıkacaklar dikkat! İstanbul'dan çıkışlar durma noktasına geldi
01:51 Yazar Eylem Tok ve oğlu ABD’de tutuklandı Yazar Eylem Tok ve oğlu ABD'de tutuklandı
22:50 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde ’’SMA’’ eylemi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ''SMA'' eylemi
22:26 Denizli’de 6 ilçede yangın Alevlerin yuttuğu koyun sürüsünün görüntüsü yürek dağladı Denizli'de 6 ilçede yangın! Alevlerin yuttuğu koyun sürüsünün görüntüsü yürek dağladı
10:26 Deniz Akkaya’nın devlet korumasındaki kızı, babasına teslim edildi Deniz Akkaya'nın devlet korumasındaki kızı, babasına teslim edildi
09:48 Gamze Özçelik ve Reshad Strik çifti balayı yerine Tanzanya’ya yardım götürmeye gitti Gamze Özçelik ve Reshad Strik çifti balayı yerine Tanzanya'ya yardım götürmeye gitti
09:25 Mayısta 663 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi Mayısta 663 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi
09:07 ABD’li bankacılık devi BoFA, üç Hissede hedef fiyatları yükseltti ABD'li bankacılık devi BoFA, üç Hissede hedef fiyatları yükseltti
09:04 Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor’da samimi olduğu Yunus Emre adını duyunca röportajı yarıda kesti Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor'da samimi olduğu Yunus Emre adını duyunca röportajı yarıda kesti
08:50 Türkiye’nin dev lastik fabrikası üretimi durdurdu Türkiye'nin dev lastik fabrikası üretimi durdurdu
07:59 Dilan Polat’ın tahliye edilen kardeşi Can Doğu, ilk kez görüntülendi Dilan Polat'ın tahliye edilen kardeşi Can Doğu, ilk kez görüntülendi
00:04 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü trafiğe kapatan şahıs böyle gözaltına alındı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü trafiğe kapatan şahıs böyle gözaltına alındı
23:53 İstanbul’a yağmur ve fırtına nedeniyle inemeyen uçakta pilot ecel terleri döktü: Çok fena sallanıyoruz İstanbul'a yağmur ve fırtına nedeniyle inemeyen uçakta pilot ecel terleri döktü: Çok fena sallanıyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2024 10:55:00. #1.12#
SON DAKİKA: Depremin yaralarının sarıldığı Hatay'da bayram alışverişi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement