Depremin yaralarının sarıldığı Hatay'da bayram alışverişi

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Depremin yaralarının sarıldığı Hatay'da afetzede vatandaşlar, bayram alışverişini her bayram olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da Uzun Çarşı'da yaptılar. Eski günleri aratmayan görüntülerin ortaya çıktığı çarşıdaki kalabalık afetzede esnafa ve vatandaşa moral verdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yerle bir olan Hatay'da asrın felaketinin yaraları sarılmaya devam ediyor. Depremde zarar gören ticaretin merkezi konumunda olan Antakya'daki tarihi Uzun Çarşı'da bir yandan inşa işlemleri devam ederken bir yandan da enkaza dönen çarşıdaki iş yerlerinde alış veriş devam ediyor. Hataylılar, her bayram olduğu gibi Kurban Bayramı alışverişi içinde tarihi uzun çarşıyı tercih etti. Eski günleri aratmayan görüntülerin ortaya çıktığı çarşıdaki yoğunluk hem vatandaşlara hem de esnafa moral oldu.

"Güzel yani fiyatlarda uygun kalabalıktan geçemiyoruz"

Depremzede Yasemin Yılmaz, fiyatların uygun olduğunu dile getirerek, "Bayram alışverişi, Babalar Günü alışverişi iyi gidiyor. Güzel yani fiyatlarda uygun kalabalıktan geçemiyoruz zaten kalabalıkta çok iyi şahane birbirimize çarpıyoruz o kadar" dedi,

"Eski günlerdeki gibi diyebilirim, kalabalık ama insanlar halen üzgün"

Uzun Çarşı esnafı Ahmet Özgün, çarşıdaki kalabalığın deprem öncesindeki gibi olduğunu belirterek, "Eski günlerdeki gibi diyebilirim, kalabalık ama insanlar halen üzgün. Buruk yani bu bayram da iyi geçiyor sadece şunu söylemek istiyorum memleketimizde bayram var ama kimi kesimlerde hüzünlü kimi kesimlerde sevinçli. Malum depremden dolayı hepimiz üzgünüz buruk bir bayram geçiriyoruz, ben de maalesef sevdiklerimi kaybettiğim için bayram benim için hüzünlü geçiyor. Şehir dışında olan arkadaşlarımızın, dostlarımızın ve herkesin bayramını kutluyorum" dedi.

Memleketinde olduğu için mutlu olduğun dile getiren esnaf Serkan Karabiber, "Eski bayramlar olmasa da biz yine halimize şükredip yolumuza devam ediyoruz memleketimizdeyiz sonuç itibariyle rahatız, mutluyuz ve huzurluyuz." şeklinde konuştu. - HATAY