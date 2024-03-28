Depremzede Aile İzin Alamadığı İçin Ev Yapamıyor

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BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'nin Sumbas ilçesine bağlı Mehmetli beldesinde yaşayan depremzede Dursun Ziyan, depremde yıkılan evinin yerine ev yapmak istediğini ancak izin alamadıklarını belirterek, "Hayvancılık yapıyoruz. Toplu konutlara gidemeyiz. Yetkililerden yardım istiyoruz yani durumumuz perişan. Ömür boyu konteynerde mi kalacağız" dedi.

Osmaniye'nin Sumbas ilçesine bağlı Mehmetli beldesinde ablasıyla yaşayan depremzede Dursun Ziyan'ın evi 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alınca ekipler tarafından yıkıldı. Hayvancılık ve çiftçilik yapan Dursun Ziyan, tapulu arazisine yeniden ev yapmak için Mehmetli Belediyesi'ne başvurdu ancak imar planları dışında olduğu gerekçesiyle izin verilmedi. Bir yılı aşkın süredir konteynerde yaşayan Dursun Ziyan yaşadığı sıkıntılara çözüm bulunmasını istedi.

"DURUMUMUZ PERİŞAN"

Dursun Ziyan şunları söyledi:

"6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde evimiz hasar gördü. Ağır hasar olduğundan dolayı ekipler tarafından evimiz yıkıldı. Yıkıldıktan sonra da hak sahipliğim kabul olduğundan dolayı Osmaniye il Özel İdaresi'ne gittim, 'biz size herhangi bir şey yapamayız' diyerek Mehmetli Belediyesi'ne yönlendirdiler. Mehmetli Belediyesi'ne geldim. Mehmetli Belediyesi imar planları dışında olduğundan dolayı 'biz size bir şey yapamıyoruz' dedi. Öyle evimiz kaldı. Yerimiz tapulu olduğundan dolayı biz burada yaşıyoruz. Bu topraklarda hayvancılık, geçimimiz, mal, inek, bunlarla sağlıyoruz geçimimizi. Toplu konutlara gidemeyiz. Yetkililerden yardım istiyoruz yani durumumuz perişan.

"ÖMÜR BOYU KONTEYNERDE Mİ KALACAĞIZ?"

Konteyner da bir seneye geçkindir konteyner da halen yaşıyoruz. Daha bir işlem yapılmadı. Hak sahipliğim, her şeyim tamam ama belediyede yardımcı olmadı, Özel İdare de, yani böyle kaldım arada. AFAD da ruhsat istedi, belediye de 'ruhsat veremiyoruz' dedi. İmar planları dışında olduğundan dolayı böyle çaresiz halde bekliyoruz. Ev yapmak istiyoruz, problemlerle karşılaşıyoruz, yapamıyoruz. Ömür boyu konteynerde mi kalacağız?"

"BÖYLE BURADA DAĞDA KALDIK"

Ablası Selbi Ziyan ise, "Ben burada ne yapayım? Evimizi yaptıramıyoruz. Böyle burada dağda kaldık. Bir şey vermiyor belediye. Böyle sıkıntıdayız. Malımla mahsulümle uğraşıyorum bununla geçimimi sağlıyorum. İnek var sütünü satıyorum. Onunla geçimimi sağlıyorum. Keçim var, tavuğum var cücüğüm var bununla böyle burada tapulu tarlamıza izin vermiyorlar. Böyle burada dağda kaldık. Buna bir şey var mı? Buna bir çare bulun" diye konuştu.