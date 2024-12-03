Depremzede engelli basketbolcudan protez tamiri için Fatma Şahin\'e teşekkür

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Hataylı depremzede tekerlekli basketbolcu Hasan Dür, depremde zarar gören protezini tamir ettiren Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile bir araya gelerek teşekkürlerini iletti.

Hatay'da yaşanan depremde protezi zarar gören tekerlekli basketbol oyuncusu Hasan Dür, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin Buğday Tanesi Ortez Protez ve Uygulama Merkezi'nde ücretsiz olarak protezini tamir ettirdi. Bu hizmet karşısında duyduğu memnuniyeti ifade etmek isteyen Dür, Hatay'daki temasları sırasında Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile bir araya geldi. Hasan Dür, depremde zarar gören protezini ücretsiz hizmetle tamir ettiren Başkan Fatma Şahin teşekkürlerini bizzat iletti.

Hatay'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a eşlik eden Başkan Fatma Şahin, bir araya geldiği Hasan Dür'den protez tamir süreci ve genel durumu hakkında bilgi aldı. Şahin ayrıca, Gaziantep'te engelli bireyler için faaliyet gösteren Engelsiz Yaşam Merkezi'nin hizmetlerini Dür'e anlattı.

Dür, hem protez tamiri hem de engellilere yönelik sağlanan destekler dolayısıyla Başkan Şahin'e teşekkürlerini iletti. - GAZİANTEP