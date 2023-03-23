Depremzede Erdoğan'a dert yandı: " ya CHP'ye yada HDP'ye üye olacaksın" dediler - Son Dakika
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Depremzede Erdoğan'a dert yandı: " ya CHP'ye yada HDP'ye üye olacaksın" dediler

24.03.2023 00:06

Depremzede Erdoğan'a dert yandı: " ya CHP'ye yada HDP'ye üye olacaksın" dediler Kahramanmaraş'ta Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'la görüşen bir depremzede, konteyner verilmesi için CHP bir milletvekilin yönlendirmesiyle görüştüğü kişinin kendisine "Ya CHP'ye yada HDP'ye üye olacaksın öyle...

Depremzede Erdoğan'a dert yandı: " ya CHP'ye yada HDP'ye üye olacaksın" dediler
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'la görüşen bir depremzede, konteyner verilmesi için CHP bir milletvekilin yönlendirmesiyle görüştüğü kişinin kendisine "Ya CHP'ye yada HDP'ye üye olacaksın öyle konteyneri alacaksın' dediğini anlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün beraberinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile gittiği Kahramanmaraş'da depremzede vatandaşları ziyaret etti. Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini tuttuğu bir depremzede CHP Mersin Milletvekili Ali Öztürk'ün yönlendirmesiyle yaşadığı durumu anlattı.CHP'li Öztürk'ün yönlendirmesiyle bir iş adamıyla görüştüğünü kaydeden depremzede Erdoğan'a," İş adamı 'Sana konteyner vermemize il başkanı bile karşı çıkıyor, gelip ya CHP'ye yada HDP'ye üye olacaksın ki üye kartıyla gelip konteynerini alacaksın' dedi. Ben de 'Ben canlarımı verdim ne vatanımı ne de bayrağımı satarım sizin gibi vatansızlara nede gelir üye olurum, üye olmam o konteyneri de ben istemiyorum" dedim diyerek anlattı.O anları Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli'de dikkatlice dinledi.

Kaynak: İHA
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Halkların Demokratik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Kahramanmaraş, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Depremzede Erdoğan'a dert yandı: ' ya CHP'ye yada HDP'ye üye olacaksın' dediler - Son Dakika


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