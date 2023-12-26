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Depremzede Hatay'da 2024'ten beklenti: Depremsiz bir yıl - Son Dakika
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Depremzede Hatay'da 2024'ten beklenti: Depremsiz bir yıl

Hatay'da depremin vurduğu Uzun Çarşı'da yılbaşı alışverişi buruk geçiyor. Depremzede vatandaşlar, 2024 yılında depremsiz bir yaşam bekliyor.

Depremzede Hatay\'da 2024\'ten beklenti: Depremsiz bir yıl
26.12.2023 - 09:37,
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Depremin vurduğu Hatay'da, ticaretin merkezi konumundaki Uzun Çarşı'da yoğunluk geçen yılları aratıyor. Depremzede vatandaşların 2024'ten beklentileri ise depremsiz bir yıl.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkım Hatay'da yaşanmıştı. Deprem sonrası Antakya ilçesi adeta yerle bir olmuş; il genelinde yaklaşık 25 bin kişi vefat etmiş ve binlerce bina yıkılmıştı. Binaların yerini arazilerin aldığı enkaz kentte, ticaretin merkezi konumundaki Uzun Çarşı da harabeye dönmüştü. Yaşamın yeniden başlamasıyla ticaretin canlandığı Uzun Çarşı'da yılbaşı alışverişi buruk yaşanıyor. Geçtiğimiz yıllarda yılbaşı öncesi insan yoğunluğunun fazla olduğu çarşıda, esnaf geçtiğimiz yıllara özlemle Antakya'nın yeniden ayağa kalkmasını umut ediyor. Çarşıya alışveriş ve gezi amaçlı gelen vatandaşlar, 2024 yılında depremsiz bir yaşam beklediklerini dile getirdiler.
"Alışveriş yapanlar da evlatlarını mutlu etmek için bir şeyler alıyorlar"
Uzun Çarşı'da esnaflık yapan Sedat Anlaç, yoğunluğun geçen yıllara oranla çok az olduğunu ifade ederek, "Yılbaşı alışverişi geçen yıllara oranla çok az. Alışveriş yapanlar da evlatlarını mutlu etmek için bir şeyler alıyorlar. İnsanlar acılı ve kederli, yılbaşı kutlayacak durumda değiller. Sırf çocuklar mutlu olsun diye az çok alışveriş var. Geçen yıl burada adım atacak yer bulamazdınız. Şu an çarşı boş. 2024'te öncelikle depremsiz bir hayat bekliyoruz" dedi.
"2024'ün sonunda da yeni bir Antakya'yı bulacağız inşallah"
Yeni yılda yeni bir Antakya'nın ortaya çıkacağını ifade eden Yusuf Yüksel, "Antakya'dayız, 2024'ün bizlere başarı ve mutluluk getirmesini istiyoruz. İnşallah küllerimizden yeniden doğacağımız, hayırlı bir yıl olur. Evlerimiz, iş yerlerimiz hep yıkıldı. İnşallah devletimizin çalışmalarıyla yeniden bir oluşum olacak. 2024'ün sonunda da yeni bir Antakya'yı bulacağız inşallah. Bu yıl buruk bir alışverişi var. Çocuklarımız ve ailemiz ile güzel bir yılbaşı geçirip, güzel şeyler yaşamayı ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı.
"2024 iyi geçecek inşallah, ümitliyiz"
Yeni yılla birlikte her şeyin iyi olacağına inandığını ifade eden Şaban Kızıldağ, "2023 bizler için iyi geçmedi. Gerçekten de pandemi, depremler derken çok kötü günler geçirdik. 2024 iyi geçecek inşallah, ümitliyiz. Her şey iyi gidiyor, yavaşta olsa iyi olacağına inanıyorum" dedi.
2024 yılında memleketinin yeniden ayağa kalkmasını beklediğini dile getiren Gökhan Sabuncu, "2023 yılında büyük bir deprem yaşadık, 2024 yılında da temennimiz memleketimizin bir an önce ayağa kalkması. Konteynerde kalıyoruz, temennim her şeyin güzel olması. Rabbim yeni yılda; deprem, sel gibi doğal afetler yaşatmasın" ifadelerini kullandı.
Yeni yılın depremsiz bir yıl olmasını istediğini belirten Melahat Turunç, "Yeni yıl; huzur, mutluluk ve depremsiz güzel şeyler getirsin" dedi.
"Kayıplarımız oldu ve kötü günler geçirdik, 2024 inşallah iyi geçer"
Asrın felaketinde kayıpları olduğunu ve zor bir yıl geçirdiğini ifade eden Ayşe Yılmaz, "2023'te çok kötü günler yaşadık. Kayıplarımız oldu, kötü günler geçirdik. 2024 inşallah iyi geçer" şeklinde konuştu. - HATAY

Kaynak: İHA
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